In questa intervista scopriamo:
• Perché l’adozione condivisa degli strumenti AI aiuta a estendere i benefici dell’utilizzo individuale al lavoro aziendale.
• Come individuare i processi più adatti all’automazione, valutando ripetitività, diffusione nell’organizzazione e un ambito di attività ben definito, con un esempio nella gestione delle applicazioni SAP.
• Quali decisioni devono restare alle persone: scelte strategiche, specifiche e non ripetitive, che richiedono una valutazione umana.
Marcianò propone di valutare l’AI attraverso i risultati economici e organizzativi che può generare, liberando tempo dalle attività ripetitive per dedicarlo a compiti di maggiore responsabilità.
Digital360 Awards
AI nei processi: partire dal ritorno sugli investimenti
Emanuele Marcianò, CEO di DUNE, spiega come scegliere i processi da automatizzare con l’AI partendo dal ritorno atteso sull’investimento. Condivisione degli strumenti, guida del management e supporto dell’IT favoriscono l’adozione in azienda, mentre le decisioni strategiche restano affidate alle persone
In questa intervista scopriamo:
Aziende
Argomenti
Canali
DATA CENTER HUB
VITA DA CIO
-
«Osare con metodo»: la vision del Global IT Director di Angelini Technologies – Fameccanica29 Ott 2026
-
Così i CIO possono costruire supply chain resilienti e pronte per l’AI05 Ott 2026
-
Benjamin Blau (CIO di SAP): «Così funziona l’IT di una multinazionale che vende IT»22 Lug 2026
-
“Innovare senza perdere equilibrio”: la vision di Paolo Cinelli, CIO di Bolton21 Mag 2026
-
Il CIO come “veicolatore di conoscenza”: il modello Danone tra AI, dati e governance globale01 Apr 2026
Partecipa alla community