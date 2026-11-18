In questa intervista scopriamo:

• Perché l’adozione condivisa degli strumenti AI aiuta a estendere i benefici dell’utilizzo individuale al lavoro aziendale.

• Come individuare i processi più adatti all’automazione, valutando ripetitività, diffusione nell’organizzazione e un ambito di attività ben definito, con un esempio nella gestione delle applicazioni SAP.

• Quali decisioni devono restare alle persone: scelte strategiche, specifiche e non ripetitive, che richiedono una valutazione umana.

Marcianò propone di valutare l’AI attraverso i risultati economici e organizzativi che può generare, liberando tempo dalle attività ripetitive per dedicarlo a compiti di maggiore responsabilità.