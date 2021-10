5G, i frutti della collaborazione tra IBM e Airspan Networks | ZeroUno

In seguito alla partnership tra IBM e Airspan Networks è stata annunciata l’intenzione delle due aziende di collaborare alla diffusione di una piattaforma di test per il 5G Open RAN nell’IBM Watson IoT Center di Monaco, in Germania, e nel Global Industry Solution Center (GISC) di IBM a Nizza, in Francia, per mostrare l’efficacia del controllo su lunga distanza dell’edge computing abilitato per il 5G.

L’obiettivo dello sviluppo di questa piattaforma di test è aiutare le aziende di tutta Europa a innovare e sviluppare soluzioni multi-vendor progettate per soddisfare le diverse necessità di casi d’uso per i clienti finali, sulla base di standard aperti e interoperabili, ottimizzando al contempo le prestazioni.

IBM Global Business Services e Airspan, fornitore di software e hardware innovativi per soluzioni di rete 5G, intendono collaborare per accelerare l’adozione della tecnologia Open RAN e del suo ecosistema che incorpora il cloud ibrido di IBM e i servizi di orchestrazione basati su AI. IBM Global Business Services è focalizzato su processi, metodologie ed esperienza ‘edge’ per fornire valore e progetti di trasformazione con tecnologie emergenti.

La piattaforma di test Open RAN ha lo scopo di accelerare lo sviluppo di soluzioni software e hardware Open RAN e i test di interoperabilità end-to-end con reti core private 5G stand-alone.

Le due società intendono fornire ai partner e ai propri clienti l’opportunità di collaborare, integrare e testare le funzionalità per le reti campus di nuova generazione.

In questa collaborazione, Airspan Networks fornirà la sua unità radio interna Open RAN AirVelocity 2700 e i software OpenRANGE Open RAN Centralized Unit (vCU) e Distributed Unit (vDU) virtualizzati per aiutare le aziende a testare e validare le soluzioni di rete privata 5G utilizzando Open RAN.

IBM, invece, metterà a disposizione i servizi di Global Business Services per l’integrazione della tecnologia, così come IBM Cloud Pak for Network Automation e IBM Cloud Pak for Watson AIOps, per consentire alle imprese di gestire e orchestrare in modo più efficiente l’adozione e le applicazioni dell’edge cloud.

Inoltre, il team IBM Global Business Services sta lavorando all’integrazione di un’applicazione di visual inspection per estendere ulteriormente i casi d’uso dell’edge computing 5G su Open RAN nell’industria 4.0.

“Approcci open e tecnologie basate su standard sono fondamentali per sprigionare tutto il potenziale del 5G e dell’edge computing. Ecco perché, in collaborazione con Airspan, puntiamo a sperimentare nuovi casi d’uso che sfruttano Open RAN e portano nuovo valore ai clienti delle telecomunicazioni. L’espansione pianificata del testbed Open RAN ci consentirà di dimostrare queste capacità mentre acceleriamo l’innovazione del 5G e dell’edge computing”, ha affermato Marisa Viveros, Vice President of Strategy and Offerings, Telecom, Media and Entertainment Industry di IBM.

“Grazie alla collaborazione con un leader di settore come IBM e ai test che effettueremo in questi laboratori, che mirano ad accelerare lo sviluppo di soluzioni Open RAN e 5G e dell’ecosistema dell’architettura aperta, Airspan continuerà ad essere in prima linea nell’innovazione del settore attraverso soluzioni Open RAN end-to-end”, ha dichiarato Henrik Smith-Petersen, Chief Sales and Marketing Officer di Airspan.

Quest’anno, IBM ha annunciato l’Open RAN Center of Excellence in Spagna per accelerare lo sviluppo di Open RAN e delle tecnologie basate su standard in Europa.

Nel maggio 2021, Airspan ha annunciato l’apertura di un 5G Innovation Lab nel Regno Unito che servirà da vetrina e impianto dimostrativo per partner, clienti e istituzioni governative e si focalizzerà sullo sviluppo di software Open RAN, apparati 5G sub 6 GHz e mmWave per interni ed esterni, oltre che per lo sviluppo di casi d’uso di reti private.