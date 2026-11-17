Nelle infrastrutture aziendali, individuare un’anomalia prima che si traduca in un’interruzione di servizio richiede spesso di correlare telemetria, configurazioni e dati distribuiti su piattaforme diverse. E quest’ambito l’intelligenza artificiale sta cambiando l’approccio: è in grado di mettere in relazione segnali apparentemente scollegati, ricostruire le dipendenze tra sistemi e suggerire, o in alcuni casi eseguire direttamente, le azioni correttive necessarie.
l'analisi
Reti autonome, come l’AI cambia le regole del network management
L’intelligenza artificiale trasforma il network management: correla gli alert, anticipa i guasti e automatizza le operazioni di rete. Dai digital twin agli AI agent, le infrastrutture diventano più autonome, mentre alle direzioni IT spettano governance, sicurezza e decisioni strategiche
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