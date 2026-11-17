Nelle infrastrutture aziendali, individuare un’anomalia prima che si traduca in un’interruzione di servizio richiede spesso di correlare telemetria, configurazioni e dati distribuiti su piattaforme diverse. E quest’ambito l’intelligenza artificiale sta cambiando l’approccio: è in grado di mettere in relazione segnali apparentemente scollegati, ricostruire le dipendenze tra sistemi e suggerire, o in alcuni casi eseguire direttamente, le azioni correttive necessarie.