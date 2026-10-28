Nel 2027 l’intelligenza artificiale assorbirà un quinto della spesa tecnologica business e quasi il 75% degli investimenti AI andranno a server e apparati. Una concentrazione di risorse che metterà i CIO davanti a una domanda: come trasformare la crescente capacità di calcolo e i nuovi strumenti basati sull’AI in valore concreto per il business? La risposta non è scontata. Secondo Forrester, infatti, oltre la metà dei responsabili IT non riuscirà a raggiungere gli obiettivi di ritorno sull’investimento associati ai progetti di intelligenza artificiale..
l'analisi
Forrester 2027: i cinque trend AI che cambiano le scelte dei CIO
Forrester prevede che nel 2027 l’AI assorbirà il 20% della spesa IT e quasi tre quarti della spesa AI andranno a server e apparati. Cinque tendenze ridefiniranno budget, governance, modelli e piattaforme. Il ruolo fondamentale dell’orchestrazione e del contesto aziendale
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