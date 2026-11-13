Outlook down, Microsoft 365 in tilt: cosa succede e perché

Continuano i problemi su Microsoft 365. Dalla serata di giovedì 12 novembre 2026 un guasto all’infrastruttura Microsoft sta creando problemi di accesso alle caselle di posta elettronica e alle funzionalità collegate a Exchange Online. Il disservizio si è esteso a diversi strumenti Microsoft 365, tra cui Teams, Copilot e applicazioni utilizzate quotidianamente da imprese e pubbliche amministrazioni. E anche oggi, le cose non stanno migliorando, come segnalano gli stessi dirigenti di Microsoft.