Continuano i problemi su Microsoft 365. Dalla serata di giovedì 12 novembre 2026 un guasto all’infrastruttura Microsoft sta creando problemi di accesso alle caselle di posta elettronica e alle funzionalità collegate a Exchange Online. Il disservizio si è esteso a diversi strumenti Microsoft 365, tra cui Teams, Copilot e applicazioni utilizzate quotidianamente da imprese e pubbliche amministrazioni. E anche oggi, le cose non stanno migliorando, come segnalano gli stessi dirigenti di Microsoft.
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Outlook down, Microsoft 365 in tilt: cosa succede e perché
Continuano i problemi all’infrastruttura. Escluso un attacco hacker. Permane la difficoltà ad accedere al client di posta elettronica, ma i disservizi si possono estendere anche a Teams e Copilot
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