Ottimizzare i percorsi di una flotta di veicoli, pianificare la produzione di uno stabilimento, individuare le combinazioni più efficienti nell’allocazione delle risorse. Sono problemi che le imprese affrontano quotidianamente attraverso algoritmi di ottimizzazione e sistemi di intelligenza artificiale. Ma quando il numero delle variabili e dei vincoli cresce, trovare una buona soluzione può richiedere risorse computazionali considerevoli.

È su questa classe di problemi che Spindox sta sperimentando il potenziale del quantum computing, attraverso iniziative di ricerca applicata che puntano a misurare le prestazioni delle tecnologie quantistiche rispetto ai metodi tradizionali.

Spindox entra nell’Alleanza Quantistica Italiana: gli obiettivi della collaborazione

L’ultimo sviluppo di questo percorso è l’ingresso nell’Alleanza Quantistica Italiana (AQI). L’adesione permette al gruppo italiano di consulenza tecnologica di rafforzare le relazioni con università, centri di ricerca e imprese impegnate nello sviluppo di tecnologie quantistiche, ampliando le opportunità di collaborazione e trasferimento tecnologico.

La scelta si inserisce in un programma di ricerca già avviato, nel quale rientrano Ingenios, progetto finanziato nell’ambito del PNRR e guidato da Spindox, e la partecipazione al NATO Transatlantic Quantum Community Industry Network, avviata lo scorso anno.

«Abbiamo iniziato a investire sul quantum computing quando era ancora un ambito prevalentemente di ricerca, guidati dalla volontà di capire quali tecnologie potranno avere un impatto concreto negli anni successivi», ha spiegato Tommaso Colombo, Head of Applied A.I. di Spindox.

Dal laboratorio alla commercializzazione

L’Alleanza Quantistica Italiana nasce per favorire la costruzione di un ecosistema nazionale capace di collegare ricerca scientifica, industria e istituzioni. La sua attività si sviluppa in coerenza con la Strategia Italiana per le Scienze e Tecnologie Quantistiche e con le iniziative europee dedicate al settore.

Tra le organizzazioni che partecipano all’Alleanza figurano il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna, l’Università di Padova, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) e il CINECA.

L’obiettivo è favorire il passaggio della conoscenza scientifica verso possibili applicazioni industriali, attraverso progetti condivisi, sviluppo delle competenze e collaborazione tra soggetti che operano in ambiti differenti.

Di cosa si occupa l’Alleanza Quantistica Italiana

Il perimetro di attività dell’AQI comprende, oltre al quantum computing, la simulazione quantistica, le comunicazioni, le reti, il sensing, la metrologia e l’intelligenza artificiale quantistica.

Per una realtà come Spindox, che combina consulenza tecnologica, sviluppo software e ricerca industriale, partecipare a questa rete significa poter confrontare le proprie sperimentazioni con le competenze di gruppi universitari e istituti specializzati.

«Ingenios, l’ingresso nel network NATO e oggi l’adesione all’Alleanza Quantistica Italiana segnano importanti tappe di questo percorso. Entrare nell’Alleanza è per noi un riconoscimento importante e un’occasione per condividere le nostre competenze con quelle di Università, centri di ricerca e imprese che stanno lavorando sul futuro di queste tecnologie», ha aggiunto il manager.

La collaborazione assume particolare rilevanza perché lo sviluppo di soluzioni quantistiche richiede competenze che attraversano discipline diverse come fisica, matematica applicata, informatica, ingegneria degli algoritmi e conoscenza dei processi industriali.

Ingenios, il progetto Spindox che studia il quantum computing per l’industria

Una delle iniziative più rappresentative del percorso di ricerca di Spindox è Ingenios, progetto sviluppato nell’ambito dello Spoke 10 del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (ICSC).

Il progetto ha ottenuto un finanziamento attraverso un bando a cascata nel giugno 2024. Il suo obiettivo è studiare l’applicabilità delle tecnologie quantistiche a problemi di ottimizzazione combinatoria e machine learning, confrontando algoritmi quantistici e classici.

L’attenzione si concentra su problemi che possono emergere nei processi industriali, come vehicle routing, production scheduling, gestione delle flotte e classificazione dei dati.

La ricerca affronta un interrogativo tecnico preciso: in quali condizioni un algoritmo quantistico può offrire prestazioni competitive rispetto alle tecniche tradizionali?

Semplificare la transpilation

Il progetto Ingenios affronta anche un’altra difficoltà: tradurre un problema industriale in una formulazione matematica adatta all’esecuzione su un computer quantistico.

Il processo richiede diversi passaggi, dalla modellazione del problema alla costruzione del circuito quantistico, fino all’adattamento del circuito all’hardware effettivamente utilizzato, processo noto come transpilation.

L’obiettivo del progetto è automatizzare il più possibile il complesso workflow che porta dalla formulazione astratta del problema alla sua implementazione su computer quantistici, semplificando il processo di transpilazione dal circuito idealizzato alla macchina reale.

La prospettiva è sviluppare strumenti che consentano di sperimentare algoritmi quantistici riducendo la necessità, per gli utilizzatori industriali, di conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’hardware.

Quantum computing nella logistica: dal vehicle routing alla gestione delle flotte

Uno degli ambiti applicativi esplorati da Ingenios riguarda l’ottimizzazione dei percorsi dei veicoli, conosciuta come Vehicle Routing Problem (VRP).

Il problema consiste nell’individuare i percorsi più efficienti per una flotta che deve raggiungere un insieme di destinazioni, rispettando vincoli operativi ed economici come capacità di carico, distanze, orari richiesti dai clienti e caratteristiche della rete stradale.

Il numero delle combinazioni possibili aumenta rapidamente al crescere delle destinazioni e dei vincoli. La difficoltà non consiste soltanto nel trovare un percorso breve, ma nel coordinare molte decisioni interdipendenti.

Gli strumenti tradizionali utilizzano algoritmi esatti, euristiche e metaeuristiche per individuare soluzioni efficienti entro tempi compatibili con le esigenze operative.

I metodi quantistici, tra cui gli algoritmi variazionali e le tecniche di quantum annealing, rappresentano un possibile ulteriore approccio per alcune formulazioni del problema.

Production scheduling: il potenziale quantistico nella pianificazione industriale

Un secondo ambito di interesse è il production scheduling, ossia la pianificazione delle attività produttive.

In uno stabilimento, molte lavorazioni devono essere assegnate a macchinari, linee e operatori rispettando sequenze, disponibilità delle risorse e scadenze di consegna.

La pianificazione diventa particolarmente difficile quando intervengono imprevisti come guasti, cambi di priorità, ritardi dei fornitori o variazioni della domanda.

Il quantum computing viene studiato come possibile tecnologia per affrontare alcuni problemi di ottimizzazione combinatoria che emergono in questi processi.

I problemi di scheduling utilizzano dati provenienti da ERP, MES e sistemi di monitoraggio della produzione. La disponibilità e la qualità di queste informazioni condizionano anche la possibilità di sperimentare algoritmi avanzati.

Spindox nel network NATO: le applicazioni per difesa e sicurezza

L’attività di Spindox nel settore quantistico comprende anche una dimensione internazionale.

Nel marzo 2025 l’azienda ha annunciato il proprio ingresso nel NATO Transatlantic Quantum Community (TQC) Industry Network, una comunità che mette in relazione imprese e utilizzatori finali per esplorare le opportunità delle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza.

Tra gli ambiti di possibile interesse rientrano la pianificazione delle risorse, l’ottimizzazione logistica e le applicazioni dual use, ossia tecnologie utilizzabili sia in ambito civile sia militare.

Sviluppo delle competenze e ricerca applicata

Il percorso di Spindox riflette una strategia di investimento anticipato nelle competenze, attraverso progetti di ricerca e partecipazione a ecosistemi collaborativi.

L’esperienza di Ingenios permette all’azienda di approfondire le caratteristiche degli algoritmi quantistici, le loro condizioni di utilizzo e le difficoltà legate alla traduzione dei problemi industriali in modelli computazionali.

La partecipazione all’AQI aggiunge a questa attività una rete di competenze scientifiche e industriali, potenzialmente utile per sviluppare sperimentazioni più articolate e individuare nuove opportunità applicative.

La disponibilità di risultati verificabili rimane l’elemento da cui dipenderà il passaggio del quantum dalla ricerca all’impiego industriale.

Per le aziende, prepararsi significa oggi conoscere il potenziale della tecnologia, selezionare i problemi che meritano una sperimentazione e costruire competenze per valutare le soluzioni che emergeranno.

È una prospettiva coerente con la posizione espressa da Spindox, che prevede di investire nella ricerca prima della piena maturazione delle tecnologie, per disporre delle capacità necessarie quando le applicazioni quantistiche inizieranno a dimostrare vantaggi competitivi misurabili.