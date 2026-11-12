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Ransomware, alle banche colpite serve quasi un mese per ripartire

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Secondo Sophos, nel settore finanziario il ripristino completo delle attività richiede il 39% di tempo in più rispetto al 2025. La ricerca, che comprende anche assicurazioni e altre organizzazioni del comparto, rileva riscatti in calo e un maggiore ricorso ai backup

Pubblicato il 12 nov 2026
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  • Aumento tempi di ripristino: nel settore finanziario servono in media 3,79 settimane (era 2,72 nel 2025, +39%); riscatto mediano 1,07 milioni, costo medio ripristino 1,5 milioni.
  • Origine identità: l’85% degli attacchi deriva da vettori legati all’identità digitale; e-mail malevole e credenziali compromise 26% ciascuno, phishing 23%; 96% con MFA, cifratura nel 70%.
  • Lacune e recupero: 44% degli attacchi attribuiti a vulnerabilità già conosciuta; recupero da backup sale al 75% (era 44%), pagamento+recupero cala al 50%; il 52% dei team segnala più stress.
Riassunto generato con AI

Servono in media 3,79 settimane per ripristinare completamente le operazioni dopo un attacco ransomware nel settore finanziario. Nel 2025 ne occorrevano 2,72: un aumento del 39%, che porta banche, assicurazioni e altre organizzazioni del comparto oltre la media di 2,80 settimane registrata nell’insieme dei settori analizzati. Il dato emerge dal rapporto State of Ransomware in Financial Services 2026 di Sophos, che esamina le modalità di compromissione e le conseguenze degli incidenti.

L’allungamento dei tempi di recupero si accompagna a una riduzione dei costi di ripristino e dei riscatti pagati. La metà delle organizzazioni che hanno pagato un riscatto ha versato fino a 1,07 milioni di dollari, l’altra metà una somma superiore. Il costo medio per ripristinare le attività è invece di 1,5 milioni di dollari.

Identità digitale all’origine dell’85% degli attacchi

Secondo la ricerca, l’85% degli attacchi ransomware nel comparto finanziario ha avuto origine da vettori legati all’identità digitale. La percentuale supera il 79% rilevato considerando tutti i settori inclusi nello studio.

Le e-mail malevole e le credenziali compromesse sono responsabili ciascuna del 26% degli incidenti, seguite dal phishing, al 23%. Il rapporto richiama quindi l’attenzione sulla protezione delle identità e degli accessi, indicando la necessità di integrare diversi livelli di difesa.

A questo proposito, Sophos rileva che il 96% delle aziende vittime di attacchi iniziati con credenziali compromesse disponeva già di una forma di autenticazione a più fattori. In questo gruppo, il 70% ha comunque subito la cifratura dei dati.

Le vulnerabilità note restano aperte

Accanto alle modalità di accesso utilizzate dagli attaccanti, la ricerca esamina le lacune di sicurezza segnalate dalle organizzazioni colpite. Il 44% ha attribuito l’attacco a una vulnerabilità già conosciuta e rimasta irrisolta: è la quota più alta fra tutti i settori analizzati.

Il rapporto evidenzia così l’importanza di individuare tempestivamente le criticità dei sistemi e correggerle, riducendo le possibilità di compromissione.

Cresce il recupero dei dati tramite backup

Dopo la cifratura, aumenta il ricorso alle copie di sicurezza per recuperare le informazioni. Il 75% delle imprese è riuscito a recuperare i dati tramite backup, rispetto al 44% del 2025.

Nello stesso periodo, la quota di organizzazioni che ha pagato il riscatto e recuperato i dati è scesa dal 67% al 50%. Questi risultati si affiancano all’aumento dei tempi necessari per ripristinare completamente le operazioni, saliti a quasi quattro settimane.

Riscatti e costi di ripristino in diminuzione

Il pagamento medio del riscatto nel settore finanziario è passato da 1,5 milioni di dollari nel 2025 a 1,07 milioni nel 2026. Il valore resta superiore ai 769.000 dollari indicati dal rapporto per l’insieme dei settori analizzati.

Anche il costo medio di ripristino registra una diminuzione: da 1,74 milioni a 1,5 milioni di dollari. La ricerca documenta dunque un calo della spesa associata al recupero delle attività, a fronte di un periodo più lungo per tornare pienamente operativi.

L’impatto sui team di sicurezza

Le conseguenze degli incidenti coinvolgono anche i professionisti chiamati a gestirli. Nel comparto finanziario, il 52% dei team IT e cybersecurity ha segnalato un aumento dell’ansia o dello stress legato a futuri attacchi. Anche in questo caso, la percentuale è la più alta fra tutti i settori esaminati da Sophos.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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