In un mondo in costante crescita digitale, la Cloud Transformation è il punto di partenza per un’innovazione rapida, solida e sicura. Parliamo del Cloud come un asset fondamentale per la gestione di nuovi modelli di business in ambito digitale, proprio perché questo crea le condizioni necessarie in termini di infrastrutture sicure e stabili.

A tale scopo è necessario garantire un livello sempre maggiore di resiliency e di cyber security, visto che le attuali tecniche di business continuity e di backup non sono più strumenti sufficienti per contrastare i pericoli derivati dai potenziali attacchi esterni. Inoltre, la crescita di un’azienda, nel mercato digitale odierno, implica l’esigenza di sviluppare e adattare continuamente le infrastrutture al fine di ottimizzare le performance, le applicazioni e l’hosting dei dati. In questo contesto si inseriscono le soluzioni di Hybrid Multi Cloud. L’Hybrid Multi Cloud, infatti, rappresenta il punto di incontro tra l’esistente patrimonio IT delle aziende on-premise con ciò che progressivamente è stato portato sul Cloud.

Parliamo dunque di sistemi distribuiti ed altamente integrati, che permettono alle aziende di supportare rapidamente i cambiamenti e garantire sicurezza e sostenibilità nel lungo periodo. Per raggiungere questo obiettivo, il Cloud Ibrido utilizza dunque ambienti eterogenei (di cloud pubblici e cloud privati), con una gestione tale da permettere alle imprese di utilizzarli come un’unica infrastruttura IT.

Le soluzioni di Hybrid Multi Cloud si pongono quindi l’obiettivo di generare ordine, controllo e sicurezza negli ambienti cloud. Ciò significa innanzitutto garantire la performance e la continuità aziendale nelle applicazioni e nei sistemi interni, grazie all’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione su cui si basano le soluzioni di Cloud Ibrido. Soprattutto nell’era post-pandemica, dove le organizzazioni si trovano ancora di più a dover proteggere carichi di lavoro, dati e informazioni sensibili, è fondamentale supportare nuove applicazioni e fornire congruenza e semplicità in tutta l’azienda.

In questo processo evolutivo, la componente storage assume un ruolo fondamentale, non solo per la semplice gestione della crescita dei volumi e delle prestazioni ma per consentire una gestione avanzata dei dati rendendo semplice l’automazione per l’analisi dei dati, abilitare il processo di adozione dell’Artificial Intelligence, sempre più pervasiva nel business, permettere un agevole move fra on-premise e cloud ed un efficiente riutilizzo per i team di sviluppo applicativo e analytics.

I vantaggi

Sicurezza e conformità normativa : possibilità di archiviare e memorizzare più backup dei dati e delle informazioni strategiche aziendali. Questo significa innanzitutto essere meno esposti ad eventuali attacchi cyber e al rischio di minacce informatiche. Gestione dei picchi computazionali e resilienza rafforzata.

: possibilità di archiviare e memorizzare più backup dei dati e delle informazioni strategiche aziendali. Questo significa innanzitutto essere meno esposti ad eventuali attacchi cyber e al rischio di minacce informatiche. Gestione dei picchi computazionali e resilienza rafforzata. Flessibilità e agilità : possibilità di accedere ai dati e alle applicazioni ospitate sul cloud in qualsiasi momento e su qualsiasi device (pc, smartphone, tablet etc). Questo agevola non solo l’organizzazione interna dell’azienda, ma anche la promozione di lavoro da remoto, con una sostanziale crescita della produttività degli addetti ai lavori.

: possibilità di accedere ai dati e alle applicazioni ospitate sul cloud in qualsiasi momento e su qualsiasi device (pc, smartphone, tablet etc). Questo agevola non solo l’organizzazione interna dell’azienda, ma anche la promozione di lavoro da remoto, con una sostanziale crescita della produttività degli addetti ai lavori. Disaster Recovery e Business Continuity

e Riduzione dei costi : assenza di costi relativi all’hardware e riduzione generale della spesa IT.

: assenza di costi relativi all’hardware e riduzione generale della spesa IT. Innovazione tecnologica : le soluzioni di Cloud Ibrido stanno guidando l’innovazione, rendendo più facile per le imprese costruire nuovi servizi e consentendo alle organizzazioni di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

: le soluzioni di Cloud Ibrido stanno guidando l’innovazione, rendendo più facile per le imprese costruire nuovi servizi e consentendo alle organizzazioni di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Sostenibilità: scegliere soluzioni di Hybrid Multi Cloud significa anche contribuire positivamente all’utilizzo di energie e risorse. Implementando il Cloud Ibrido infatti, si va a ridurre la propria impronta ecologica grazie all’utilizzo di soluzioni sostenibili con un minor impatto ambientale.