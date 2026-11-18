L’industrializzazione dei progetti di intelligenza artificiale impone oggi una revisione profonda delle strategie IT aziendali. Le aziende, di conseguenza, stanno abbandonando i rigidi mandati cloud-only per orientarsi verso architetture ibride e distribuite di Cloud AI Infrastructure.
la guida
Cloud AI Infrastructure: architetture, modelli e piattaforme da considerare
Una disamina strategica ed economica per supportare i decision maker IT nella riallocazione dei carichi di lavoro AI e nella valutazione delle migliori piattaforme di mercato
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