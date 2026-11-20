Nel 2026 l’intelligenza artificiale è stata messa alla prova dei fatti. Nel 2027 smetterà di essere un assistente che suggerisce e diventerà un sistema che agisce. È la lettura di Capgemini nel report TechnoVision: Top 5 Tech Trends to Watch in 2027 di cui sono stati presentati i punti salienti nel corso di un incontro stampa.