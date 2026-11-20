In questa intervista scopriamo:
• Perché la costruzione di un agente richiede di progettare anche l’ambiente operativo in cui il modello viene utilizzato.
• Quali aspetti considerare per un’AI sovrana: il fornitore dell’infrastruttura, quello del modello, chi gestisce i sistemi e la giurisdizione in cui il servizio viene erogato.
• Come valutare l’automazione senza intervento umano, partendo dal processo e dai rischi legati alla natura e alla quantità dei dati trattati.
Per Capozzi, il grado di autonomia va definito in funzione delle caratteristiche di ciascun processo. La valutazione del rischio aiuta a stabilire dove l’automazione può operare da sola e dove resta necessario l’intervento delle persone.
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