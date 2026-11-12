Gestire il parco stampanti significa garantire ogni giorno l’efficienza di apparecchiature che, nel day by day, supportano attività operative differenti. Nel contesto della grande distribuzione organizzata, ad esempio, le stampanti sono utilizzate sia per produrre i documenti che accompagnano la movimentazione delle merci, le consegne e le attività amministrative, sia per realizzare materiali di comunicazione destinati ai punti vendita, dalla cartellonistica promozionale agli avvisi per i clienti. Esigenze che cambiano in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche di ciascun supermercato, ma che richiedono tempestività nell’assistenza per garantire la continuità operativa. In un Paese come l’Italia, dove la complessità geografica del territorio, le differenze nell’accessibilità delle diverse aree, le disomogeneità nella copertura di rete e nella qualità della banda garantire la tempestività degli interventi su decine e decine di sedi è sfidante.

È in questo scenario che si inserisce l’esperienza di AZ, realtà della grande distribuzione organizzata calabrese, che ha scelto Konica Minolta per ottimizzare la gestione del parco stampanti di tutti i suoi punti vendita. Un progetto che ha previsto il rinnovo delle apparecchiature e la riorganizzazione del servizio di assistenza, con l’obiettivo di assicurare a ogni punto vendita una gestione della stampa affidabile, efficiente e coerente con le esigenze operative del gruppo. Una scelta che ha messo al centro la qualità dei prodotti e del servizio, caratterizzato da competenze tecniche certificate e la capacità di garantire un presidio capillare del territorio.

AZ: una storia di imprenditoria familiare e innovazione nella GDO

Ma vediamo meglio il contesto. Fondata nel 1979 a Catanzaro dal commendatore Leonetto Noto insieme ai figli Desiderio, Luigi e Floriano, AZ è una delle realtà storiche della grande distribuzione organizzata calabrese. L’azienda ha saputo accompagnare l’evoluzione del settore attraverso scelte imprenditoriali lungimiranti, mantenendo un forte radicamento territoriale. A testimoniarlo alcune tappe significative della sua storia, che raccontano la capacità della dirigenza di costruire alleanze strategiche con alcuni dei principali protagonisti del settore. Negli anni Novanta AZ aderisce al gruppo VéGé e nel 2007 diventa la prima realtà italiana a siglare una partnership con Auchan. Un altro passaggio significativo arriva nel 2017, quando Coop Alleanza 3.0 sceglie AZ come prima impresa esterna al circuito cooperativo con cui sottoscrivere un accordo di master franchising (una collaborazione rinnovata nel 2025 fino al 2034).

Oggi AZ conta 61 punti vendita, di cui 30 diretti e 31 affiliati, impiega 2.086 persone e ha registrato un fatturato di 450 milioni di euro nel 2025. La rete comprende ipermercati, supermercati e negozi di prossimità, con dimensioni, volumi di attività ed esigenze operative differenti.

«La nostra azienda ha sempre messo le persone al centro – racconta Giampiero Grande che per anni è stato Marketing Communication manager di AZ e da qualche tempo ha assunto il ruolo di Assortment Manager -. Un dato di cui siamo particolarmente orgogliosi sono le nostre 420mila carte fedeltà, utilizzate dal 92% delle persone che fanno la spesa nei nostri punti vendita. Un risultato che testimonia la forza del rapporto costruito con i nostri clienti nel tempo. Una relazione di fiducia che abbiamo sempre cercato di costruire anche attraverso la correttezza e la trasparenza dei nostri comportamenti, ispirandoci a principi di legalità ed etica per noi fondamentali. Ad esempio, abbiamo sistemi di controllo della qualità talmente rigorosi da risultare quasi eccessivi e abbiamo introdotto la tracciabilità dei prodotti quando ancora non era un obbligo di legge. Lo stesso rigore caratterizza i rapporti con i fornitori: possiamo confrontarci anche duramente durante una trattativa, ma quando raggiungiamo un accordo, quell’accordo va rispettato, tanto nei pagamenti quanto nei tempi concordati».

Una gestione del parco stampanti decisamente sfidante

AZ aveva l’esigenza di razionalizzare e standardizzare la gestione di un parco stampanti eterogeneo, composto da apparecchiature diverse e di marche differenti, la cui gestione era diventata progressivamente problematica. Con oltre 200mila stampe al mese, i volumi di produzione e le tipologie di documenti variavano sensibilmente tra ipermercati, supermercati e negozi di prossimità, richiedendo dotazioni e livelli di servizio differenti da un punto vendita all’altro.

«La varietà dei dispositivi complicava il rifornimento dei consumabili e rendeva più difficile la gestione degli interventi – racconta il manager -. I tecnici dovevano occuparsi di modelli di produttori diversi, spesso con risultati non all’altezza delle nostre aspettative. Questo generava insoddisfazione tra i responsabili dei punti vendita e impegnava continuamente la nostra struttura IT nella risoluzione dei problemi. Abbiamo deciso che era arrivato il momento di cambiare e, soprattutto, di riorganizzare il servizio. Un anno fa abbiamo iniziato a fare un’analisi dei fornitori per individuare un interlocutore capace di assicurare assistenza tempestiva e competente su tutto il territorio, semplificare la gestione dei consumabili e dimensionare le apparecchiature sulle effettive necessità di ciascun negozio».

La scelta di Konica Minolta: la qualità del servizio come criterio decisivo

Nella ricerca di un nuovo partner, la valutazione di AZ non si è concentrata soltanto sulle caratteristiche delle apparecchiature e sulle condizioni economiche. L’esperienza maturata con il precedente sistema di monitoraggio aveva infatti evidenziato che la disponibilità di strumenti di controllo, da sola, non bastava ad assicurare un’assistenza efficace ed efficiente.

«Abbiamo scelto Konica Minolta perché, nel rapporto tra qualità e servizio, era quella che ci aveva convinto maggiormente – prosegue Grande -. Già dai primi incontri abbiamo trovato interlocutori preparati, disponibili e capaci di comprendere le nostre esigenze. Cercavamo un partner che ci garantisse una gestione efficiente della stampa, ma che avesse anche le competenze per accompagnarci nella progressiva digitalizzazione dei nostri processi documentali. In Konica Minolta abbiamo riconosciuto entrambe queste capacità. Un altro elemento importante è stato il sistema di certificazioni delle apparecchiature. Parliamo di stampanti laser, spesso installate in uffici di piccole dimensioni, e volevamo garanzie ufficiali sulle emissioni e sulla salubrità degli ambienti di lavoro, non semplici rassicurazioni commerciali. Anche sul fronte energetico abbiamo potuto conoscere fin dall’inizio i consumi previsti, mentre le certificazioni ambientali per noi hanno rappresentato un valore aggiunto per il nostro percorso di sostenibilità e per la relativa rendicontazione. Il partner ci ha dato risposte concrete, supportate da documentazione ufficiale, confermando un’attenzione che va oltre la semplice fornitura».

Un progetto su misura per le esigenze operative di ogni punto vendita

Il progetto sviluppato da Konica Minolta per AZ ha previsto la sostituzione dell’intero parco stampanti dei punti vendita con una gamma di apparecchiature laser bizhub, differenziate per formato, funzionalità e capacità produttiva. La fornitura comprende multifunzione A3 a colori, principalmente bizhub C251i, destinate anche alla produzione della cartellonistica promozionale, multifunzione A4 a colori e in bianco e nero delle serie C4051i e 4051i, oltre a stampanti monocromatiche A4 bizhub 5000i e 4000i per le attività documentali quotidiane. Il dimensionamento è partito dall’analisi dei dati storici di utilizzo raccolti da AZ nei tre anni precedenti, che hanno permesso di ricostruire i volumi di stampa, individuare eventuali sovradimensionamenti o carenze e definire configurazioni coerenti con le attività dei singoli negozi. Un lavoro di analisi e progettazione condiviso, che ha consentito di differenziare le dotazioni di un ipermercato da quelle di un supermercato o di un punto vendita di prossimità.

«La fase di implementazione ha comportato la disinstallazione delle vecchie apparecchiature, la consegna e l’installazione delle nuove stampanti, la loro configurazione tecnica e l’integrazione nell’infrastruttura di rete dei punti vendita – aggiunge Benedetto Doronzo, Account Manager di Konica Minolta Business Solutions Italia -. Abbiamo coordinato le attività con il supporto di Fratelli Puccio Srl, nostro partner certificato con sede a Caraffa di Catanzaro, che conosce direttamente le caratteristiche del territorio e le esigenze del cliente, completando la migrazione nell’arco di circa un mese e mezzo dalla firma del contratto. Per AZ è stato sufficiente fornirci gli indirizzi IP delle apparecchiature, mentre i nostri tecnici si sono occupati delle attività di installazione e configurazione arrivando, dove necessario, a intervenire sulle configurazioni di rete e sul collegamento delle apparecchiature ai modem. Il nostro modello di assistenza si basa proprio su questa integrazione tra il nostro coordinamento e le competenze tecniche dei partner locali, per assicurare un servizio tempestivo e a 360 gradi».

Monitoraggio, consumabili e assistenza: una gestione più semplice per i punti vendita

Oggi, attraverso una dashboard dedicata, AZ può visualizzare le apparecchiature installate nelle diverse sedi, verificarne lo stato, consultare le richieste di intervento e seguirne la gestione, oltre a controllare le informazioni contrattuali e tracciare le spedizioni dei consumabili. Il sistema di monitoraggio da remoto permette di controllare lo stato delle apparecchiature, rilevare eventuali anomalie e pianificare gli interventi di manutenzione in modo predittivo e proattivo, anticipando possibili malfunzionamenti o disservizi che possono mettere a rischio la continuità operativa. Il controllo dei livelli di consumo dei toner consente di attivare automaticamente il riordino al raggiungimento di una determinata soglia, assicurando la consegna dei nuovi consumabili direttamente ai punti vendita prima dell’esaurimento di quelli in uso.

«Il monitoraggio delle stampanti esisteva anche prima, ma con Konica Minolta è cambiato il modo in cui viene gestito il servizio – sottolinea Grande -. Quando un toner sta per esaurirsi, la consegna del nuovo consumabile parte automaticamente e arriva direttamente al punto vendita, senza che nessuno debba preoccuparsi di ordinarlo. In passato ho trascorso tre o quattro mesi a fare praticamente il tecnico delle stampanti. Oggi non mi chiama più nessuno per questi problemi. Il servizio di assistenza di Konica Minolta è accessibile attraverso tre modalità di contatto: numero verde, web e portale dedicato. Le richieste vengono prese in carico dal service desk, che rappresenta il punto di riferimento per i problemi tecnici e consente ai nostri negozi di ricevere risposte e indicazioni sui tempi di intervento. I responsabili dei punti vendita sono soddisfatti perché, quando contattano l’assistenza, ricevono subito una risposta. Anche quando un intervento non può essere immediato, sapere con certezza quando arriverà il tecnico cambia completamente la gestione del problema. Per noi questo significa aver recuperato tempo e serenità operativa».

A oltre un anno dall’implementazione, il bilancio di AZ è positivo: nessuna delle nuove apparecchiature ha registrato guasti e la riorganizzazione del servizio ha alleggerito le attività di gestione quotidiana. La collaborazione con Konica Minolta potrà svilupparsi ulteriormente attraverso nuovi progetti di ottimizzazione dei processi documentali e digitali del gruppo, valorizzando le competenze del partner anche oltre la gestione delle infrastrutture di stampa.