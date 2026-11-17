Un framework indipendente dalla piattaforma per gestire agenti e dati anche negli scenari che si estendono oltre l’ambiente SAP, con applicazioni nella produzione e nella logistica.

In questa intervista scopriamo:

• Come Derga sviluppa casi d’uso che coinvolgono più funzioni aziendali, adattandoli alle esigenze e ai processi dei clienti.

• Come l’AI può aiutare a leggere, tradurre e trasferire il codice esistente su nuove piattaforme, preservando le conoscenze incorporate nelle personalizzazioni sviluppate negli anni.

• Perché qualità e significato dei dati, insieme al cambiamento dei processi e dell’organizzazione, sono aspetti spesso sottovalutati nei progetti di AI.

Per Derga Consulting, l’introduzione degli agenti richiede anche un accompagnamento al cambiamento: un progetto nato per risolvere un’esigenza specifica può estendersi fino alla revisione del modello di business.