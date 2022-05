I 3 principali problemi di sicurezza multi-tenancy e come risolverli

Man mano che le organizzazioni migrano verso il cloud e costruiscono nuovi stack di applicazioni cloud-native, devono gestire diversi account e abbonamenti attraverso più cloud provider. Questa frammentazione si verifica automaticamente quando i team e le business unit lavorano in silos e creano account e abbonamenti senza coordinarsi. Oppure quando i team creano account per ogni singolo progetto. Nell’usare account separati si possono riscontrare anche dei vantaggi dal punto di vista della sicurezza, ad esempio l’isolamento e la capacità di controllare i privilegi. Non vanno però trascurati i seguenti tre importanti problemi di sicurezza multi-tenancy.

Mancanza di visibilità degli account

L’utilizzo di più account e abbonamenti può comportare problemi di visibilità anche nell’inventario delle risorse durante il monitoraggio. I principali ambienti dei provider di cloud PaaS e IaaS offrono strumenti di log e di monitoraggio cloud-native, ma tendono a essere soluzioni isolate, senza la possibilità di centralizzazione per ottenere una visione consolidata. Inoltre, spesso accade che i team di sicurezza non siano sempre a conoscenza di tutti i nuovi account che vengono creati. Questo aggrava la mancanza di gestione della visibilità.

WHITEPAPER Cosa serve per risparmiare davvero sull’energia? L’IoT da solo non basta!

La chiave per gestire lo sprawl, e quindi migliorare la visibilità, è l’ottimizzazione della governance del cloud. Vanno aumentati anche gli sforzi per scoprire i vari account di tutti i team che costruiscono l’infrastruttura del cloud, la documentazione degli account e delle risorse e l’uso di strumenti centralizzati, come la gestione della postura di sicurezza del cloud. Questa attività favorisce il consolidamento del monitoraggio e del controllo della configurazione.

Privilegi sovra-assegnati

La gestione di privilegi complessi in tenancy single-cloud è complicata e impegnativa, figuriamoci in tenancy multiple. Tutte le risorse e i servizi hanno permessi, utenti e gruppi da controllare. Avere più account e tenancy di abbonamento può portare a una sovrallocazione e a un’assegnazione incoerente dei privilegi agli account dei servizi e alle risorse all’interno di ciascun account. Possono poi avvenire anche assegnazioni di privilegi collegate tra account e abbonamenti.

Nell’equazione vanno considerati poi anche i team di DevOps e di ingegneria del cloud, che spesso godono di ampi privilegi per eseguire le implementazioni e configurare gli ambienti. Se i loro privilegi sono assegnati in modo improprio – e spesso lo sono – ne derivano problemi di sicurezza.

Servizi come le organizzazioni AWS e i gruppi di gestione Azure possono aiutare a centralizzare le policy di identità e l’assegnazione delle policy in un’implementazione multi-tenant. All’interno della propria strategia multi-account le organizzazioni dovrebbero considerare l’implementazione e la governance di questi servizi una priorità.

Il rischio legato alla scarsa gestione della sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati attraverso più account e abbonamenti dovrebbe essere un tema importante per tutte le organizzazioni, soprattutto perché vengono creati e archiviati più tipi di dati sensibili nei tenant del cloud. La sicurezza dei dati in cloud multi-tenant è complessa perché è necessario gestire numerosi tipi di servizi di storage dei dati, vari requisiti di gestione dei segreti nelle diverse applicazioni e anche requisiti di compliance e normativi che possono essere molto diversi a seconda del tipo di informazioni.

Le organizzazioni tendono a usare liberamente strumenti e servizi di gestione delle chiavi di crittografia dei provider di cloud, come AWS Key Management Service e Azure Key Vault. Capita spesso, inoltre, che ogni proprietario di un account o di un abbonamento utilizzi questi servizi all’interno di una singola tenancy mentre costruisce le applicazioni.

I servizi di gestione delle chiavi di crittografia possono essere utilizzati centralmente su numerosi tenancy, ma dovranno essere configurati e distribuiti correttamente per ottenere il controllo e la gestione centralizzati della crittografia. I team di sicurezza devono aiutare a sviluppare piani di migrazione degli account per utilizzare nuove chiavi di crittografia generate in una distribuzione centralizzata al posto di quelle utilizzate all’interno di un singolo account o abbonamento.

Un ulteriore svantaggio della presenza di più tenant è la complessità. Se non si fa abbastanza attenzione alla governance centrale, al monitoraggio e al controllo della configurazione, si rischia di perdere traccia dei tenant o delle risorse. Ciò può accadere a tutte le organizzazioni, anche a quelle molto mature.

L’uso di modelli infrastructure-as-code per tutte le implementazioni, così come di servizi centralizzati per tutti i tenant, può aiutare molto a mantenere al minimo la dispersione e le vulnerabilità di configurazione.