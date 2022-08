Cybersecurity awareness, come svilupparla con la competizione

GFC Cup è il titolo del progetto, risultato finalista ai Digital Awards 2022 per la categoria Information e Cyber Security, sviluppato da Cyber Guru per GFC, un’azienda innovativa che si propone come partner nell’assemblaggio di schede elettroniche. Tale progetto ha sfruttato tecniche di gamification per condurre un percorso di formazione dei lavoratori orientato all’awareness in tema di cyber security.

Tutti i dettagli sulla competizione

GFC, nello specifico si è posta l’obiettivo di aumentare la resistenza sia individuale che aziendale agli attacchi cyber. Sono sette le squadre in cui sono stati suddivisi i dipendenti di GFC, per una competizione basata sulla qualità della partecipazione. Le sette squadre si stanno sfidando fino all’ultimo punto, per aggiudicarsi il titolo di squadra Campione della Cyber Security.

Per una realtà come GFC, la sfida digitale rappresenta un fattore critico di successo, e per vincere questa sfida diventava necessario investire sul fattore umano, preparandolo a fronteggiare le minacce della rete attraverso comportamenti adeguati.

In sintesi l’obiettivo della GFC Cyber Cup è quello di trasformare l’anello debole della catena difensiva nella prima linea di difesa contro il Cyber Crime. L’idea di base di GFC era sviluppare un programma di formazione continua che consentisse una crescita graduale, ma costante, della percezione del pericolo e della prontezza con cui reagire di fronte a situazioni di rischio.

Per essere considerati un partner affidabile per i propri clienti è necessario formare i propri dipendenti e, soprattutto, aumentare la loro consapevolezza rispetto alle minacce presenti in rete. Del resto, la Supply Chain sta diventando il primo punto di vulnerabilità di ogni azienda e, in questo senso, l’atteggiamento proattivo adottato da GFC vuole rappresentare una garanzia di affidabilità.

GFC Cup

Il sistema Cyber Guru

Il programma, avviato nel 2021 punta su un percorso di sviluppo cognitivo, è stato realizzato con Cyber Guru Awareness, un innovativo sistema integrato di e-learning che consente di coinvolgere tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento particolarmente coinvolgente, basato su una metodologia di formazione continua.

Tale piattaforma è caratterizzato da tecnologie di automazione per non rallentare i processi, strumenti di intelligenza artificiale per personalizzare le simulazioni a seconda dei vari profili e uno storytelling avanzato per coinvolgere gli utenti. Oltre, naturalmente, alle tecniche di gamification.