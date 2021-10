Talentia HCM 12.1, tutte le novità | ZeroUno

È stato annunciato il Talentia HCM 12.1, il software per la gestione delle risorse umane, che è stato arricchito dal vendor con un set di funzionalità volte ad aumentare la produttività e migliorare la user experience.

Tra le novità introdotte con la nuova release sono disponibili funzionalità collaborative per costruire il budget annuale destinato alla formazione raccogliendo le richieste provenienti dai manager o dai dipendenti in modalità self-service. La raccolta delle richieste, la programmazione delle sessioni, l’iscrizione delle persone e la definizione del costo stimato ed effettivo dei corsi sono gestiti in modo automatico in un piano di formazione. L’intero processo, dalla raccolta dei bisogni fino all’esecuzione e follow-up, può essere monitorato attraverso delle dashboard dedicate.

Talentia HCM 12.1 si dota anche di una nuovissima dashboard per supportare i responsabili della formazione e la funzione HR nel processo di gestione della formazione obbligatoria. A partire dalla notifica dei rinnovi delle qualifiche in scadenza o delle prime da conseguire, il sistema invia automaticamente tutte le richieste di formazione necessarie per soddisfare i requisiti normativi. Produce, inoltre, una stima del costo totale e fornisce elementi a supporto per gestire il follow up, creando sessioni di formazione e iscrivendo le persone.

Con la nuova release e il modulo Training, la funzione che si occupa di Risorse Umane e Formazione può utilizzare un’integrazione pronta all’uso con Microsoft Teams per programmare corsi in modalità Virtual Classroom, con la creazione di appuntamenti e l’invio di inviti che saranno sincronizzati con i calendari Office di ogni iscritto.

Altra novità introdotta con Talentia HCM 12.1 è il modulo di Continuous Feedback che consente di dare voce ai dipendenti per migliorare la loro motivazione, anticipare i rischi e realizzare le iniziative più indicate attraverso la richiesta e l’invio di feedback, di sondaggi e con la possibilità di analizzare il contributo di ciascuno, l’impegno e il livello di soddisfazione.

HCM 12.1 è stato inoltre arricchito con il nuovo modulo di reporting integrato che offre a HR e Manager una serie di opzioni aggiuntive per il reporting e l’analisi dei dati. Dalla creazione di report con MS Word, inclusi loghi, grafici e formattazione, alla possibilità di utilizzare l’analisi a griglia con dati pivot e grafici. Consente inoltre di avere costantemente a portata di mano tutte le analisi con la granularità voluta e selezionabile dall’utente.

Con la versione 12.1 è inoltre possibile rafforzare il livello di sicurezza dei dati attivando l’opzione di autenticazione a due fattori per utenti selezionati o per tutta l’azienda.

“Siamo specialisti di soluzioni per lo sviluppo delle risorse umane – ha commentato Marco Bossi, Group HCM Business Unit Leader and Managing Director Italy di Talentia Software – e ci dedichiamo costantemente al supporto dei piani di sviluppo e digitalizzazione delle imprese, agevolandole con strumenti innovativi nel cambio dei loro modelli di business e nella ri-modellazione dei processi interni. Il mercato e le aziende, oggi ancor più che in passato, richiedono soluzioni agili e flessibili che siano in grado di sostenere e assecondare i cambiamenti. Il nostro impegno costante è quello di rispondere tempestivamente ed efficacemente a questa richiesta”.