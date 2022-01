DHL Supply Chain ha scelto Avaya OneCloud | ZeroUno

DHL Supply Chain si avvale ella suite di soluzioni Avaya OneCloud per soddisfare il boom della domanda dei propri servizi di logistica e aumentare la fidelizzazione degli agenti.

Con sede a Singapore, DHL Contact Center Services fornisce soluzioni logistiche per un’ampia gamma di settori industriali, tra cui servizi, ICT e settore pubblico. L’emergenza legata al Covid 19 ha creato maggiori opportunità di rispondere alle crescenti richieste dei clienti attraverso servizi di contact center rapidi e con costi contenuti.

“Come per molte altre aziende durante la pandemia – ha dichiarato Jerome Gillet, CEO, Singapore Cluster, DHL Supply Chain – gli ultimi 18 mesi sono stati caratterizzati da un enorme aumento della domanda di servizi in grado di garantire livelli elevati di customer experience. Tra il 2019 e oggi, in parallelo con l’implementazione di Avaya OneCloud, il numero dei nostri agenti simultanei è aumentato del 300%. La capacità di trattenere in azienda gli operatori rappresenta da sempre una sfida per il settore dei servizi di assistenza clienti. Grazie al supporto di uno strumento di collaborazione completo e basato su cloud e di un contact center abilitato dall’intelligenza artificiale, il nostro tasso di fidelizzazione è notevolmente cresciuto fino a diventare il migliore del settore. La sicurezza e la scalabilità del prodotto ci consentono di replicare questo ambiente di servizio clienti in altri mercati, consentendo agli agenti del contact center di accedere da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e di fruire delle funzionalità di comunicazione e collaborazione. Nel prossimo futuro, estenderemo la nostra offerta di contact center a Giappone, Corea, Australia, Malesia e Filippine.”

“DHL Supply Chain – ha commentato Stephen Spears, Chief Revenue Officer Avaya – sta velocizzando i tempi di risposta delle aziende in un momento essenziale, consentendo così di soddisfare le richieste dei consumatori che sono cresciute velocemente durante e dopo la pandemia. Le funzionalità del servizio clienti basate sul cloud, l’automazione e la gestione della conoscenza si stanno integrando per fornire questo tipo di soluzioni a un ritmo molto più rapido, supportando al contempo gli operatori che sono incaricati di fornire i servizi di assistenza”.