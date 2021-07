Contact center, le potenzialità di Avaya OneCloud for Service Cloud | ZeroUno

Avaya OneCloud for Service Cloud è la nuova soluzione, disponibile su Salesforce AppExchange, che consente di connettere Avaya OneCloud a Salesforce Service Cloud così da migliorare i servizi voce e quelli di intelligenza artificiale

L’integrazione Service Cloud riunisce voce, canali digitali e informazioni sui clienti in un unico punto di accesso per gli addetti ai servizi di assistenza clienti. Le aziende possono ora connettere le proprie soluzioni telefoniche già in uso a Service Cloud grazie all’offerta Service Cloud Voice per i partner che operano nel settore della telefonia e creare così un’esperienza unificata per gli utenti, sia che interagiscano con gli agenti sia che interagiscano con il canale digitale, in modo da ottenere un servizio più veloce, più intelligente e più personalizzato.

Migliorare la qualità delle esperienze offerte durante il customer journey per molte aziende è diventato un fattore decisivo per differenziarsi dalla concorrenza e per accrescere la fidelizzazione dei clienti.

Avaya OneCloud for Service Cloud, parte del portafoglio Avaya OneCloud CCaaS, è progettato per mettere a disposizione degli operatori dei contact center un set completo di strumenti per offrire un servizio clienti avanzato. Avaya è pensato per fornire l’integrazione Service Cloud in un continuum di opzioni di implementazione che sono coerenti con le esigenze specifiche di ciascun cliente impegnato nel percorso di trasformazione digitale.

Recentemente riconosciuta come leader nelle soluzioni di Contact Center da Ventana Research, Avaya OneCloud CCaaS consente alle aziende di creare veri e propri centri di esperienza cliente, espandendo facilmente le proprie capacità digitali e sfruttando efficacemente la potenza del cloud, dell’intelligenza artificiale e dell’Internet of Things in modo da fornire un servizio clienti di elevata qualità attraverso tutti i punti di contatto: voce, video, chat, messaggistica e canali social.

La nuova soluzione Avaya OneCloud for Service Cloud completa il portafoglio di soluzioni per contact center di Avaya offrendo un maggiore engagement dei clienti potenziato dall’intelligenza artificiale che si traduce in più accurate informazioni di contesto e azioni migliori, più rapide e più pertinenti. Inoltre, la nuova soluzione consente di rafforzare la reputazione dei brand e contenere i costi grazie al miglioramento dell’efficienza operativa e alle opzioni di implementazione flessibili che si adattano al percorso di migrazione di ciascun cliente.

“La tecnologia – ha commentato Eric Rossman, Avaya VP, Technology Partners and Alliance – sè in continua evoluzione e ha reso possibili nuovi modi per coinvolgere i clienti: non si tratta più di offrire solo un servizio, ma di creare esperienze. Avaya continua ad espandere il proprio ecosistema di partner tecnologici che hanno adottato Avaya OneCloud a livello globale. La nostra piattaforma sta estendendo le capacità e il valore offerto alle aziende che intendono utilizzare le app di comunicazione e collaborazione per creare esperienze migliori per clienti e dipendenti. Non vediamo l’ora di contribuire ancora una volta al successo dei nostri clienti guidando l’innovazione insieme ai nostri partner per creare esperienze che contano “.

“Avaya OneCloud – ha affermato Patrick Beyries, VP of Product Management, Service Cloud – è un’indispensabile integrazione all’ecosistema Service Cloud. L’espansione di Service Cloud Voice ai servizi di telefonia dei partner consente ai clienti di integrare l’esperienza voce in modo nativo all’interno dell’area di lavoro degli agenti, arricchendola con i dati del CRM e con processi e intelligence vocale”.