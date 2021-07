Advertising cross-channel, come ottimizzarlo con la nuova soluzione Salesforce | ZeroUno

Automatizzare le vendite degli annunci e migliorare le prestazioni delle campagne: questo il fine con cui è stato progettato da Salesforce il nuovo Advertising Sales Management per Media Cloud, l’applicazione per la gestione delle vendite pubblicitarie cross-channel.

Con Advertising Sales Management la pianificazione e l’esecuzione multicanale, i report automatizzati per i clienti e l’ottimizzazione delle campagne convergono in un’unica piattaforma per favorire le entrate degli editori. Business come giornali online e cartacei, piattaforme social media e di streaming, stazioni televisive e radiofoniche generano entrate vendendo campagne pubblicitarie ai brand. Con l’aumento del numero di canali pubblicitari, aumenta anche la complessità della gestione dell’inventario pubblicitario disponibile e del monitoraggio dei risultati delle campagne.

La gestione di queste funzioni su una media di 23 sistemi può essere complicata e soggetta a errori a causa dei cambiamenti frequenti e delle diverse funzionalità. Ciò di cui gli editori possono aver bisogno è una piattaforma semplificata che integri il monitoraggio delle prestazioni delle campagne e la visualizzazione dell’inventario delle vendite pubblicitarie da una serie di canali diversi.

Con Advertising Sales Management per Media Cloud, gli editori possono massimizzare le entrate pubblicitarie riunendo la pianificazione dei media multicanale e analizzando le prestazioni delle campagne da più fonti proprietarie e terze.

Nello specifico, con Advertising Sales Management è disponibile un’unica piattaforma per pianificare e monitorare le campagne su diversi format e piattaforme, senza dover passare da sistemi diversi, riducendo così le tempistiche.

La soluzione permette inoltre la semplificazione delle operazioni pubblicitarie e delle vendite tramite l’automazione. Sugli editori con sistemi legacy gravano infatti processi manuali e di data entry, come l’immissione di dati da ordini in diversi sistemi lineari e digitali. Questo può portare spesso a commettere errori e conseguentemente a rimedi costosi, come crediti e repliche di annunci pubblicitari. Con Advertising Sales Management, i dati possono fluire in modo coerente nei sistemi pubblicitari mentre le approvazioni automatizzate possono essere configurate per fornire visibilità in ogni fase della campagna.

Il nuovo prodotto Salesforce permette inoltre l’ottimizzazione delle prestazioni della campagna grazie alla possibilità di fare analisi e dashboard integrate che forniscono informazioni tempestive e fruibili in un’unica visualizzazione per ottimizzare le prestazioni della campagna. Gli editori possono risolvere facilmente i problemi di ritmo e prestazioni delle campagne in tempo reale, mentre i loro team di vendita possono analizzare gli storici delle prestazioni per trovare opportunità di upselling, come consigliare canali nuovi e di nicchia per una copertura maggiore. Ad esempio, durante una campagna, gli editori possono monitorare se un canale che pubblica annunci ha prestazioni basse e possono ri-allocare le risorse rimanenti di quella campagna in un altro canale con prestazioni migliori, massimizzando i profitti sull’investimento.

“Comprendiamo – ha affermato Andrea Buffoni, Regional Vice President Marketing Cloud di Salesforce – la complessità che deriva dalla gestione delle vendite pubblicitarie in un mondo sempre più digitale, in particolare con gli editori che gestiscono i dati su così tanti canali e format pubblicitari diversi. Con Advertising Sales Management, la nuova applicazione specifica del settore di Media Cloud costruita sulla piattaforma Salesforce Customer 360, offriamo agli editori una piattaforma semplice per aiutare i loro team a gestire tutto in un unico posto”.

Diversi partner di Salesforce sono ora pronti per implementare Advertising Sales Management per Media Cloud con gli editori di tutto il mondo. Partner strategici a livello globale come Accenture, Deloitte e PwC, oltre a partner come dentsu, Shift CRM – a Silverline Company e V2 Strategic Advisors possono sfruttare la loro esperienza nel settore per accelerare l’implementazione e l’adozione da parte dei clienti di Advertising Sales Management per Media Cloud.