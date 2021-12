Internet of Medical Things: il futuro della medicina è oggi? | ZeroUno

Partendo dalla definizione di TechTarget, Internet of Medical Things è l’insieme di dispositivi e applicazioni medicali connessi via rete ai sistemi informativi del mondo healthcare. Il fattore cardine, peraltro comune all’intero ecosistema IoT, è l’interconnessione, cioè il supporto della comunicazione M2M (Machine to Machine) a beneficio di svariati use case dell’universo sanitario: miglioramento dei percorsi di cura, prevenzione delle patologie, monitoraggio remoto, ottimizzazione dei processi ospedalieri e molti altri. I device IoMT sono la base dell’healthcare IoT poiché raccolgono – e in alcune fattispecie, analizzano – i dati che sono alla base dei nuovi modelli di sanità moderna e connessa.

Come si vedrà successivamente, Internet of Medical Things è un universo vasto: per quanto la tecnologia sia da sempre un alleato formidabile del mondo della salute, è stata l’esplosione dei device consumer con funzionalità di monitoraggio di parametri fisiologici ad aver rivoluzionato questo mercato, il tutto agevolato dalle evoluzioni delle reti e dei sistemi di data analysis in cloud.

Internet of Medical Things, un mercato molto promettente

I dati di mercato sono incoraggianti: secondo UnivDatos Market Insights (via: prnewswire), il mercato globale IoMT è previsto in crescita con un CAGR del 18.5% dal 2021 al 2027 e dovrebbe raggiungere i 284,5 miliardi di dollari. Lo stesso studio riporta un dato ancor più interessante: si stima, infatti, che queste tecnologie potrebbero portare a risparmi dell’ordine dei 300 miliardi all’anno al settore sanitario, imputabili soprattutto alla migliore aderenza ai percorsi di cura e al remote monitoring dei pazienti. Il mercato, a livello di composizione, è piuttosto articolato poiché comprende device provider, system integrator, OEM, fornitori di connettività, software provider (centrali soprattutto per gli aspetti legati all’analisi), enti, aziende sanitarie e utenti finali.

I device IoMT, dai pacemaker ai fitness tracker

Parlando ora nello specifico di dispositivi, cosa rientra nella definizione di IoMT? Per prima cosa, i dispositivi che si definiscono in-body, cioè indossabili certificati e dotati di sensori in grado di monitorare parametri fisiologici come i livelli di glucosio nel sangue, la pressione arteriosa, l’accelerazione del battito cardiaco ed eventuali aritmie, la saturazione dell’ossigeno e molto altro, con capacità di comunicazione con piattaforme di analisi e/o sistemi ospedalieri. La precisazione è che si tratta di dispositivi medicali certificati per l’impiego a fini diagnostici e di cura: non quindi il fitness tracker, ma i pacemaker, i sistemi di monitoraggio continuo dei livelli di glucosio, i dispositivi impiantabili che rilasciano farmaci in modo graduale e molto altro, sempre e comunque dotati di capacità di comunicazione attraverso tecnologie di rete e protocolli quali Wi-Fi, bluetooth e NFC.

Con tutte le distinzioni del caso, rientrano in questa famiglia anche i dispositivi consumer, di cui il mercato è ricchissimo: parliamo dunque di smartwatch evoluti che rilevano dati sul battito cardiaco, che possono effettuare veri e propri ECG e misurare la pressione arteriosa condividendo dati – solitamente via bluetooth – con app e piattaforme di monitoraggio dello stato di salute. Il dispositivo non fa diagnosi, ma le sue rilevazioni, unite ai consigli di coach virtuali ormai piuttosto diffusi, possono aiutare le persone a ritrovare lo stato di forma, a migliorarlo o a recarsi dal medico per approfondire rilevazioni fuori norma. Grande successo, in questa categoria, è quello dei fitness tracker, che nascono appositamente per valutare e migliorare lo stato di forma e, ultimamente, sono anche in grado di rilevare in modo autonomo il tipo di attività fisica in atto, corredando il tutto con consigli e indicazioni utili in funzione dell’età e del proprio stato di fitness e benessere. A tutto ciò si aggiungono poi dispositivi di monitoraggio remoto dei pazienti nel post-operatorio.

Use Case e benefici di Internet of Medical Things

IoMT può rivoluzionare il rapporto tra paziente e sistema, abbattere i costi gestionali e modificare radicalmente i modelli di business e operativi delle aziende che operano nell’ecosistema della salute (MedTech comprese). La capacità di acquisire, elaborare e trasmettere dati in tempo reale è alla base di una connected care che dovrebbe avvicinare e creare sinergie tra tutti i player di questo ecosistema, garantendo benefici a ognuno di essi. Di seguito, alcune fattispecie d’uso particolarmente significative:

Telemedicina – Il grande pilastro della connected care non potrebbe esistere senza il supporto da parte di sensori e dispositivi IoMT. A tal proposito, alcuni commentatori parlano di machine intelligence proprio per sottolineare quanto il termine telemedicina vada ben al di là del teleconsulto con lo specialista. Ciò a cui si dovrebbe tendere è un paradigma in grado di indirizzare i percorsi di cura in funzione dell’analisi dei dati raccolti dall’IoMT, sollevando i medici dai casi di assoluta routine e fungendo da second opinion in quelli più complessi. Parliamo dunque di automazione intelligente: utile per il paziente, i medici, le strutture e il sistema. Il remote monitoring, inoltre, aiuta i pazienti a prendersi cura di sé, aumenta la personalizzazione dei percorsi di cura e migliora la produttività di tutte le risorse del sistema.

Interventi da remoto ed emergenze – L'esito delle emergenze può essere condizionato dall'impiego di device IoMT, che permettono ai medici di rispondere adeguatamente e in modo tempestivo in funzione del tipo e della gravità dell'emergenza. Inoltre, l'espressione interventi da remoto introduce il tema della telechirurgia, uno dei grandi trend della salute 4.0: gli abilitatori, anche qui, sono IoMT e i forti progressi prestazionali delle reti, compresa quella cellulare 5G.

L’esito delle emergenze può essere condizionato dall’impiego di device IoMT, che permettono ai medici di rispondere adeguatamente e in modo tempestivo in funzione del tipo e della gravità dell’emergenza. Inoltre, l’espressione interventi da remoto introduce il tema della telechirurgia, uno dei grandi trend della salute 4.0: gli abilitatori, anche qui, sono IoMT e i forti progressi prestazionali delle reti, compresa quella cellulare 5G. Prevenzione e benessere – La preventive care è l’ambito più esteso e in assoluto. Qui intervengono i dispositivi consumer, la cui efficacia è massima proprio ai fini della prevenzione, dello sviluppo di abitudini sane e stili di vita corretti.

La preventive care è l’ambito più esteso e in assoluto. Qui intervengono i dispositivi consumer, la cui efficacia è massima proprio ai fini della prevenzione, dello sviluppo di abitudini sane e stili di vita corretti. Gestione delle malattie croniche – Ipertensione, diabete, problemi cardiaci ecc, richiedono un monitoraggio costante. La rilevazione continua di dati e la trasmissione verso piattaforme di analisi può avere un impatto straordinario sia sul paziente che sul sistema: il primo può contare su un trattamento proattivo e personalizzato, il secondo sui saving derivanti dall’automazione e dalla capacità di identificare e studiare trend epidemiologici relativi a certe aree e segmenti di popolazione.

I benefici di IoMT nell’ecosistema sanitario sono direttamente connessi agli Use Case identificati e alle moltissime altre fattispecie che possono essere ipotizzate e implementate. Si pensi inoltre, a completamento del quadro precedente, all’impiego di tag RFID per evidenziare, prevenire problemi di disponibilità dei farmaci e per certificarne la qualità. IoMT può semplificare molti processi clinici ma, soprattutto, può avvicinare tutti i player dell’ecosistema, abilitando una visione olistica incentrata non più sulla struttura o il processo, ma sul paziente. La patient-centricity deriva dall’interconnessione e da una visione sistemica: a tal fine, IoMT è un abilitatore senza pari.

Volendo riassumere il tema dei benefici di IoMT sull’ecosistema sanitario, ci pensa Deloitte nella ricerca Medtech and the Internet of Medical Things a identificare 7 aree coinvolte:

Gestione migliore dei farmaci

Riduzione dei costi per le strutture e il sistema sanitario

Patient Experience nettamente migliorata

Esiti migliori del percorso di cura

Migliori diagnosi e trattamenti mirati

Migliori percorsi di gestione delle patologie

Monitoraggio remoto dei pazienti cronici

Dai sensori all’AI, la tecnologia che alimenta IoMT

L’architettura dell’ecosistema IoMT consta di diversi livelli, e in particolare quello dei device, della connettività e delle soluzioni di data analysis. A livello locale, il tema particolarmente interessante è quello dell’intelligenza decentralizzata, tipico degli ambienti IoT. Questo modello permette infatti al dispositivo, tramite i suoi sensori e controller, di elaborare dati a livello locale e di prendere decisioni realtime con reattività, oltre ad abilitare la trasmissione degli stessi a server centrali / cloud per l’elaborazione analitica.

Passando poi ai livelli superiori, i temi da affrontare sono quelli della trasmissione sicura di enormi quantitativi di dati, ma anche dello storage e della garanzia di qualità del dato, mentre il livello di analisi funge da valorizzatore andando a distribuire insight verso tutti gli stakeholder interessati, che dipendono dallo use case e dagli obiettivi prefissi: il paziente, il suo medico curante, gli specialisti, ma anche le strutture coinvolte, l’amministrazione, i direttori sanitari, la supply chain e la produzione. L’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale e la sua potenza predittiva permette di valorizzare ulteriormente il dato, rendendolo l’unità elementare su cui costruire la prevenzione delle patologie, una medicina sempre più personalizzata e meno costosa perché più efficiente.

Le sfide di IoMT, dall’interoperabilità alla sicurezza

Se non ci sono dubbi circa i benefici di IoMT rispetto a tutti i livelli del sistema sanitario, quali sono, allora, le sfide che sta affrontando per diventare un protagonista sempre più indiscusso? Con l’aiuto della ricerca di Deloitte, identifichiamo tre elementi cardine: