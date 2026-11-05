«Il vero problema della geostrategia digitale non è la sicurezza del dato, è l’accesso». Stefano Bossi, amministratore delegato di VEM Sistemi, individua in poche parole uno dei rischi che stanno portando le imprese a riconsiderare le proprie strategie tecnologiche. Perché un’azienda può aver protetto adeguatamente i propri dati, ma se perde la possibilità di accedere alle piattaforme su cui funzionano applicazioni e processi, rischia di fermarsi.
l'analisi
Sovranità digitale, Bossi (VEM): «Il vero rischio è perdere l’ownership dell’accesso»
Per Stefano Bossi, CEO di VEM Sistemi, il rischio della sovranità digitale riguarda soprattutto l’accesso a piattaforme e applicazioni. Nell’anno dei quarant’anni del gruppo, il top manager racconta come “distributed cloud”, AI e cybersecurity stiano cambiando le strategie delle imprese
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