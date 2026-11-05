«Il vero problema della geostrategia digitale non è la sicurezza del dato, è l’accesso». Stefano Bossi, amministratore delegato di VEM Sistemi, individua in poche parole uno dei rischi che stanno portando le imprese a riconsiderare le proprie strategie tecnologiche. Perché un’azienda può aver protetto adeguatamente i propri dati, ma se perde la possibilità di accedere alle piattaforme su cui funzionano applicazioni e processi, rischia di fermarsi.