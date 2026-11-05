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Sovranità digitale, Bossi (VEM): «Il vero rischio è perdere l’ownership dell’accesso»

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Per Stefano Bossi, CEO di VEM Sistemi, il rischio della sovranità digitale riguarda soprattutto l’accesso a piattaforme e applicazioni. Nell’anno dei quarant’anni del gruppo, il top manager racconta come “distributed cloud”, AI e cybersecurity stiano cambiando le strategie delle imprese

Pubblicato il 5 nov 2026
Vincenzo Zaglio

Direttore ZeroUno

Stefano Bossi – Vem
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«Il vero problema della geostrategia digitale non è la sicurezza del dato, è l’accesso». Stefano Bossi, amministratore delegato di VEM Sistemi, individua in poche parole uno dei rischi che stanno portando le imprese a riconsiderare le proprie strategie tecnologiche. Perché un’azienda può aver protetto adeguatamente i propri dati, ma se perde la possibilità di accedere alle piattaforme su cui funzionano applicazioni e processi, rischia di fermarsi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Vincenzo Zaglio
Direttore ZeroUno
Giornalista e ingegnere, ho iniziato a seguire i temi dell’ICT dal 1991, occupandomi sia degli aspetti tecnologici che di business per comprendere l’impatto dell’innovazione digitale nelle imprese. Sempre in bilico fra creatività e razionalità, sono attualmente Direttore di ZeroUno
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