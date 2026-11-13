Ultimi articoli Intelligenza Artificiale Big Data Cybersecurity Data Center Internet4Things VitaDaCIO Agile4Executive

l'evento

Dell Technologies Forum 2026: l’AI passa dalle promesse alla scalabilità ma manca il controllo

Indirizzo copiato

Sul palco della kermesse milanese l’intelligenza artificiale agentica è protagonista. Il confronto si sposta dalla sperimentazione alla messa in produzione. L’attenzione delle organizzazioni si rivolge in particolare verso la sovranità dei dati e il presidio dei costi. La mappa di classificazione degli agenti AI

Pubblicato il 13 nov 2026
Dell Technologies Forum Sascha Meier apertura
Sascha Meier, Head of EMEA Presales di Dell Technologies e Managing Director di Dell Switzerland
Aggiungi tra i preferiti su Google

Per le aziende italiane, la sfida dell’intelligenza artificiale non è più soltanto avviare un progetto pilota ma capire se infrastrutture, dati e governance siano pronti a sostenerlo in produzione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

DATA CENTER HUB

Tutti
GUIDE
RICERCHE
I PROTAGONISTI
APPROFONDIMENTI
Leggi l'articolo Rack liberi, investimenti bloccati: il paradosso dei data center sottoutilizzati
l'approfondimento
Rack liberi, investimenti bloccati: il paradosso dei data center sottoutilizzati
Leggi l'articolo Data center: perché il digital twin sta diventando uno strumento chiave per le operation
vademecum
Data center: perché il digital twin sta diventando uno strumento chiave per le operation
Leggi l'articolo Trasformatori allo stato solido: l’AI accende la corsa all’efficienza
Alimentazione data center
Trasformatori allo stato solido: l’AI accende la corsa all’efficienza
Leggi l'articolo Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
l'analisi
Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
Leggi l'articolo Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
l'identikit
Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
Leggi l'articolo Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
l'identikit
Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
Leggi l'articolo Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
l'identikit
Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
Leggi l'articolo Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
l'identikit
Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
Leggi l'articolo Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
l'identikit
Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
Leggi l'articolo Data center, le 50 parole chiave
glossario
Data center, le 50 parole chiave
Leggi l'articolo Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
l'identikit
Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
Leggi l'articolo Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
l'identikit
Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
Leggi l'articolo Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
L'identikit
Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
Leggi l'articolo Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
l'identikit
Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
Leggi l'articolo Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
l'identikit
Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
Leggi l'articolo Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
VADEMECUM
Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
Leggi l'articolo La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Lo studio
La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Leggi l'articolo Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Vademecum
Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Leggi l'articolo Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Energy efficiency
Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Leggi l'articolo Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
L'analisi
Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
Leggi l'articolo Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
vademecum
Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
Leggi l'articolo Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
L'approfondimento
Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
Leggi l'articolo Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
L'intervista
Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
Leggi l'articolo Rack liberi, investimenti bloccati: il paradosso dei data center sottoutilizzati
l'approfondimento
Rack liberi, investimenti bloccati: il paradosso dei data center sottoutilizzati
Leggi l'articolo Data center: perché il digital twin sta diventando uno strumento chiave per le operation
vademecum
Data center: perché il digital twin sta diventando uno strumento chiave per le operation
Leggi l'articolo Trasformatori allo stato solido: l’AI accende la corsa all’efficienza
Alimentazione data center
Trasformatori allo stato solido: l’AI accende la corsa all’efficienza
Leggi l'articolo Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
l'analisi
Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
Leggi l'articolo Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
l'identikit
Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
Leggi l'articolo Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
l'identikit
Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
Leggi l'articolo Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
l'identikit
Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
Leggi l'articolo Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
l'identikit
Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
Leggi l'articolo Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
l'identikit
Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
Leggi l'articolo Data center, le 50 parole chiave
glossario
Data center, le 50 parole chiave
Leggi l'articolo Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
l'identikit
Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
Leggi l'articolo Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
l'identikit
Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
Leggi l'articolo Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
L'identikit
Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
Leggi l'articolo Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
l'identikit
Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
Leggi l'articolo Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
l'identikit
Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
Leggi l'articolo Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
VADEMECUM
Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
Leggi l'articolo La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Lo studio
La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Leggi l'articolo Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Vademecum
Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Leggi l'articolo Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Energy efficiency
Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Leggi l'articolo Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
L'analisi
Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
Leggi l'articolo Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
vademecum
Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
Leggi l'articolo Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
L'approfondimento
Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
Leggi l'articolo Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
L'intervista
Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”

VITA DA CIO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • governance dei dati

  • approfondimento

    AI Act e NIS2 a confronto, cosa cambia nella data governance

    04 Set 2026

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • shutterstock_2760606551

  • la ricerca

    AI, l’infrastruttura presenta il conto: il 95% delle imprese ha frenato progetti per data governance e compliance

    31 Ago 2026

    di Redazione ZeroUno

    Condividi
    GN Techonomy Point of View
  • Evento Tech Excellence (7 luglio, Vicenza)

  • SPONSORED STORY

    Hybrid integration: la roadmap per connettere sistemi legacy, cloud e agenti AI

    20 Lug 2026

    di Redazione ZeroUno

    Condividi
  • Business Intelligence

  • guida

    Guida alla Business Intelligence: come trasformare i dati in insight con i migliori 7 software (secondo noi)

    25 Mar 2026

    di Federico Parravicini e Marina Perotta

    Condividi