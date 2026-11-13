Per le aziende italiane, la sfida dell’intelligenza artificiale non è più soltanto avviare un progetto pilota ma capire se infrastrutture, dati e governance siano pronti a sostenerlo in produzione.
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Dell Technologies Forum 2026: l’AI passa dalle promesse alla scalabilità ma manca il controllo
Sul palco della kermesse milanese l’intelligenza artificiale agentica è protagonista. Il confronto si sposta dalla sperimentazione alla messa in produzione. L’attenzione delle organizzazioni si rivolge in particolare verso la sovranità dei dati e il presidio dei costi. La mappa di classificazione degli agenti AI
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