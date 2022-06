Westpole e IBM, insieme per la cloud transformation

Salvatore Ferraro, Head of PreSales Office di Westpole, presenta WESPACE, la piattaforma cloud con un’ampia gamma di managed services a corredo, che permette di semplificare i percorsi di trasformazione digitale delle aziende. In questo ambito, Westpole ha scelto IBM per creare nuovi servizi a valore aggiunto basati sulla soluzione Power on cloud. Maria Vitale, Brand Sales Specialist – Cloud & Infrastructure di IBM, entra nel dettaglio dell’offerta Big Blue, evidenziando il ruolo di Westpole come partner per mettere a terra le potenzialità della tecnologia.