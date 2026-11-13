Fornitori che interrompono i servizi, modelli di AI che producono risultati errati, restrizioni che limitano l’accesso ai dati: per le imprese, la sovranità digitale si misura nella capacità di reagire a problemi concreti e documentare le proprie scelte. Il 94% delle aziende intervistate da IBM ha affrontato almeno una criticità di questo tipo negli ultimi tre anni. Tra queste, l’81% ha dovuto fornire prove formali del proprio controllo ad autorità, clienti, revisori o interlocutori interni.
la survey
Sovranità digitale, solo il 26% delle imprese dimostra un controllo avanzato
Secondo uno studio IBM, l’82% dei manager ritiene di poter documentare l’autonomia tecnologica aziendale, ma pochi soddisfano i requisiti più rigorosi dell’indagine. L’AI è la principale fonte di criticità, tra governance, malfunzionamenti e dipendenza dai fornitori
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