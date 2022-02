Hybrid cloud, focus sul Data center as a service | ZeroUno

Data Center as-a-Service: secondo OVHcloud, è la risposta a alla crescente richiesta delle aziende di disporre di un hybrid cloud capace di garantire flessibilità, sicurezza e scalabilità. Caratteristiche a cui OVHcloud dichiara di associare i principi di sovranità digitale, prevedibilità dei costi e interoperabilità.

L’infrastruttura OVHcloud dedicata alle aziende italiane

Recenti rilevazioni sul mercato cloud in Italia evidenziano come nell’ambito Public & Hybrid Cloud la componente on premise giochi un ruolo rilevante nella trasformazione digitale delle organizzazioni.

Quiz ERP: soluzione o evoluzione? Scopri come l'Intelligent ERP può fare la differenza! Cloud Datacenter

Con l’obiettivo di superare le residue perplessità su alcuni aspetti del ricorso al cloud e garantire una migliore interoperabilità tra il cloud pubblico e le infrastrutture on-premise dei clienti, OVHcloud ha introdotto l’offerta Data center as-a-service (DCaaS), una nuova generazione di soluzioni che raggruppano in un prodotto risorse hardware e software (utilizzate nei propri datacenter) che può essere distribuito in qualsiasi datacenter.

Questa offerta di Cloud Infrastructure–as-a-Service dedicata è un sistema di servizi cloud pre-integrato che rappresenta un pool di risorse condivise all’interno di una singola impresa, con restrizioni sull’accesso e sul livello di risorse dedicate.

Il cloud dedicato è controllato dall’impresa ed estende il controllo che è disponibile nel public cloud del fornitore. La proprietà delle risorse dedicate, tipicamente fornite su base as-a-service, rimane al fornitore mentre i contratti possono variare in termini di durata, costi, condizioni di interruzione e politiche di aggiornamento.

All’interno di quest’approccio si distingue poi un local dedicated cloud as-a-service e un hosted dedicated cloud as–a-service, in base alla localizzazione fisica del sistema cloud dedicato.

Una differenziazione che risponde perfettamente alle sfide legate all’adozione di public e hybrid cloud, che come già evidenziato risulta essere tuttora la via prediletta dalle imprese italiane: l’implementazione di un modello di cloud ibrido, infatti, rappresenta una passaggio impegnativo per molte organizzazioni, poiché gli ambienti che utilizzano differenti tecnologie e fornitori (in media le grandi aziende italiane si affidano a cinque diversi provider) riducono l’interoperabilità.

Un cloud as–a-service locale dedicato, fornito da un provider di public cloud, migliora e semplifica l’interoperabilità perché sia il datacenter on-premise sia il public cloud utilizzano le stesse tecnologie e lo stesso design architetturale.

Le organizzazioni godono così della libertà di eseguire workload sul cloud as-a-service dedicato locale in modo continuo fino al cloud pubblico. Una flessibilità riguardo al possibile spostamento di carichi di lavoro in cloud in base alla localizzazione ottimale che, secondo una recente survey IDC, è apprezzata e utilizzata da più del 60% degli utenti di hybrid cloud a livello globale.

Il cloud-as-a-service dedicato locale rappresenta uno sviluppo importante nel rendere possibili per le organizzazioni ambienti hybrid cloud in cui integrare e orchestrare i carichi di lavoro tra cloud dedicati e pubblici in base alle caratteristiche e all’impatto sul business aziendale dei diversi workload.

Perché scegliere un’infrastruttura cloud dedicata as-a-service

L’infrastruttura cloud dedicata as-a-service combina diversi degli aspetti più ricercati delle implementazioni cloud, tra cui agilità, scalabilità e il modello di consumo che gli utenti si aspettano, ma anche il provisioning self-service e le implementazioni semplificate per gli utenti finali tramite flussi di lavoro preconfigurati e integrati.

A tutto ciò, il cloud dedicato on-premise può aggiungere il controllo, la gestione e le prestazioni che sono associate tradizionalmente all’infrastruttura legacy.

Questa capacità di coinvolgere il cloud e le capacità assimilabili al cloud, insieme a forti garanzie in termini di governance, conformità e sicurezza, può fornire un immediato ritorno economico con impatti ridotti sulle operatività aziendale rispetto alle migrazioni tradizionali. Inoltre, la capacità di spostare i carichi di lavoro senza soluzione di continuità dall’infrastruttura cloud pubblica a infrastruttura cloud dedicata consente all’organizzazione di ottimizzare i costi in base alle necessità.

Flessibilità, trasparenza e performance

OVHcloud ha racchiuso la sua esperienza di datacenter e cloud in una suite di offerte per soddisfare la crescente richiesta di cloud dedicato as-a-service. Il DCaaS di OVHcloud è una soluzione flessibile e modulare che combina elementi delle offerte Infrastructure-as-a–Service (IaaS) e Platform-as-a-Service (PaaS), l’infrastruttura di data center, le tecnologie di automazione e i processi di supporto ai clienti di OVHcloud in una soluzione di mini-datacenter dedicata alle esigenze di un singolo cliente.

Il modello verticalmente integrato adottato per progettare e costruire i propri datacenter consente a OVHcloud di essere estremamente resiliente e alle organizzazioni di implementare il DCaaS nelle loro infrastrutture on premise o all’interno di una zona privata dedicata in qualsiasi datacenter OVHcloud.

I clienti possono implementare DCaaS in configurazioni che vanno da un singolo rack di server nel data center OVHcloud prescelto fino a svariati datacenter on-premise. L’offerta DCaaS utilizza, inoltre, l’innovativo sistema proprietario di raffreddamento ad acqua di OVHcloud, che permette un’elevata efficienza energetica.

Tutto ciò rimanendo costantemente fedele ai principi cardine dell’approccio di OVHcloud al cliente: costi prevedibili e trasparenti lungo il tipico ciclo di vita di quattro anni, a fronte di aggiornamenti con le tecnologie più avanzate, e adozione di soluzioni standard aperte per evitare il vendor lock-in.

Naturalmente, anche nel caso delle soluzioni DCaaS, OVHcloud pone la massima importanza al tema della sovranità digitale, intesa nel senso più ampio di capacità di controllo garantita al cliente non solo sui dati, ma anche sulle tecnologie utilizzate e sul modello di deployment adottato.