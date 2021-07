Sirti Digital Lab: focus sull'open innovation | ZeroUno

Sirti, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete, presenta Sirti Digital Lab, un laboratorio di ricerca & sviluppo dove si studia e si integra tecnologia digitale di ultima generazione.

Si tratta di uno spazio creato ad hoc dove, in piena ottica “open innovation”, Sirti coinvolgerà clienti, partner, e start-up, per lavorare a soluzioni tecnologiche in grado di affrontare i paradigmi della nuova era digitale.

Un luogo in cui Sirti intende, inoltre, sviluppare le competenze dei giovani talenti, che avranno la possibilità di toccare con mano progetti digitali concreti e ricevere formazione dai più prestigiosi professionisti dell’ICT.

Partito già il progetto con VMware dal titolo The cloud is the network, facendo leva sulla partnership consolidata tra le due aziende, che si focalizza sull’offerta di soluzioni in grado di abilitare la trasformazione digitale dei clienti, in un futuro in cui il cloud computing sarà sempre più abilitatore di reti intelligenti, capaci di auto-configurarsi e di sfruttare l’intelligenza artificiale per ottimizzare prestazioni e resilienza.