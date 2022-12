L’Occidente non è più al centro, anche l’IT deve ascoltare i paesi emergenti

Per progredire in modo virtuoso e utile, la tecnologia deve guardare ai Paesi in via di sviluppo e demograficamente più potenti. Non solo: è necessario che faccia i conti anche con le evoluzioni geopolitiche in atto a livello globale e che tenga d’occhio le normative che ogni Paese crea per regolarne l’uso.

È triplice e complessa la sfida che Umberto Bertelè professore Emerito di strategia al Politecnico di Milano illustra, ospite dei Digital360 Awards, evento organizzato assieme al CIOSummIT. Si può vincere, ma serve iniziare a condividere il potere della ricchezza e della conoscenza anche con Paesi finora rimasti esclusi.