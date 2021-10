Digital360 Awards 2021 premiata l'innovazione digitale in Italia

Si è appena conclusa la sesta edizione dei Digital360 Awards, il contest organizzato da Digital360 che premia i migliori progetti di innovazione digitale nelle aziende italiane, promuovendo la cultura della digitalizzazione nel nostro Paese. L’evento finale dei Digital360 Awards 2021 ha approfondito il ruolo del digitale a supporto dell’inclusione e della sostenibilità, con momenti di confronto che hanno coinvolto importanti oltre 250 manager e importanti k-note speaker.

I vincitori dei Digital360 Awards 2021

Durante l’evento Il nuovo volto del Digitale: inclusione, sostenibilità e diversity, organizzato in collaborazione con il CIOSummIT, i 47 finalisti hanno presentato i loro progetti a una giuria di oltre 150 CIO provenienti dalle più importanti imprese italiane. I giurati hanno selezionato un vincitore per ogni categoria tecnologica, premiando le migliori soluzioni in grado di distinguersi per originalità delle idee, benefici concreti e replicabilità.

In sintesi i premiati dei Digital360 Awards 2021 sono DTR Italy nella categoria “Cloud computing” con il progetto DTR Service, AppQuality nella categoria “CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite” con il progetto Test in Beta con il Crowdtesting: il caso Flexa, Cyber Guru in “Information e Cyber Security” con Cyber Human evolution, Engineering Ingegneria Informatica in “Internet of Things & Big Data Analytics” con il progetto Engineering Mobile Energy, Wellnet per la categoria “Machine Learning e Intelligenza Artificiale” con AIDA smart SEO machine per Tender Capital, Bit4id in “Smart Working e Collaboration” con Meeting Today; Bisy in “Soluzioni B2b e di eSupply Chain” con Elyx, Schneider Electric in “Soluzioni Infrastrutturali” con l’innovativo micro data center. Premio speciale Sostenibilità a Tim, premio speciale Digital Transformation a Wellnet e premio CIOsummIT ad AppQuality.

“I progetti premiati ai Digital360 Awards 2021 – ha dichiarato Raffaello Balocco, CEO di Digital360 – rappresentano casi concreti di successo in ambito di trasformazione digitale. Siamo molto orgogliosi di averli potuti valorizzare in un evento che ha coinvolto i diversi attori dell’innovazione: la giuria di oltre 150 CIO, i top manager di importanti imprese, startup, vendor e tech company”.

“Quest’anno poi, abbiamo voluto dare ampio spazio e rilevanza – ha affermato Andrea Rangone, Presidente di Digital360 – al ruolo dell’innovazione digitale a supporto della sostenibilità e della inclusività. Penso sia proprio questa la nuova sfida per CIO e aziende tecnologiche: far vedere concretamente le molteplici opportunità che le soluzioni digitali offrono per ridurre sprechi e consumi e per aumentare l’inclusione anche delle persone con maggiori fragilità e difficoltà. Questa è anche la sfida di Digital360, da quando è diventata una società benefit“.

Tutti i dettagli dei progetti vincitori

Categoria Cloud computing – DTR Service – un mondo di servizi per il punto cassa: la soluzione ideata da DTR Italy consiste in un’articolata infrastruttura cloud che racchiude un ampio database e una serie di servizi web, prodotti dall’elaborazione di tali dati. I servizi proposti sono utilizzabili da tutti gli iscritti, siano essi rivenditori di registratori telematici o utenti finali.

Main partner della sesta edizione dei Digital360 Awards e del CIOSummIT sono importanti vendor e tech company quali Cisco, IBM, NetApp, Orange Business Services, TIM, Schneider, Celonis, DELL, Deloitte, Ivanti, Nutanix e Techedge.