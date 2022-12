Integrare e comporre, per abilitare la digitalizzazione su scala industriale

Se al Paese serve un’ondata di digitalizzazione massiva, è necessario poterla effettuare in modo “industriale”. Secondo Raffaele Pullo, CTO di Kyndryl, si può fare passando a un approccio composable del business e trasformando le infrastrutture anche legacy in una “fabric” inclusiva e integrata. Solo così diventa possibile portare avanti una trasformazione digitale pervasiva e definitiva in ogni tipo di realtà, anche in quelle di natura meno innovativa. Lo spiega in una intervista realizzata in occasione dei Digital360 Awards, evento organizzato assieme al CIOSummIT.