Come vedi il CIO fra 10 anni? – Kelly Services

Invece che di CIO si parlerà di “Digital Officier” e il team non sarà più 100% IT ma “fusion”, con elementi di business. Intervistato durante i Digital360 Awards, evento organizzato insieme al CIOSummIT, Mouhammed Omrani, EMEA IT Compliance, Services, PMO and Finance di Kelly Service ha spiegato che tra 10 anni immagina questo ruolo così e sempre in evoluzione.