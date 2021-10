Le menzioni del CIOsummIT per i finalisti dei Digital360 Awards 2021 | ZeroUno

Quest’anno la maggior parte dei 47 progetti arrivati alla selezione finale dei Digital360 Awards ha ottenuto punteggi superiori alla media degli anni precedenti, segnale che il contest organizzato da Digital360 è ormai diventato un punto di riferimento per la presentazione di progetti innovativi di digitalizzazione. Vista la qualità dei progetti, la community dei CIO presente alla fase finale del contest, rappresentata dal CIOsummIT, che ha condiviso con Digital360 l’organizzazione dell’evento di Lazise nel quale sono stati premiati i vincitori, ha voluto dare una particolare menzione per ogni categoria tecnologica a quei progetti che ha ritenuto particolarmente degli di nota.

Ecco di seguito le menzioni speciali del CIOsummIT con una breve descrizione del progetto.

Menzione speciale CIOsummIT categoria B2B e Supply Chain

Pagamenti e trasporti “porta a porta” – Il progetto nasce per far evolvere il processo di trasporto, consegna e pagamento di un’azienda che opera come service di una grande multinazionale di consumer good, basata sul modello di vendita “porta a porta” B2C. La soluzione, realizzata da Digital Technologies, prevede l’utilizzo di diverse tecnologie e l’integrazione di differenti applicativi consentendo, tra le altre cose di tracciare in modalità real-time il trasporto e l’esito della consegna e attivare sistemi di pagamento digitali eliminando la raccolta di contanti e assegni da parte degli operatori di trasporto.

Menzione speciale CIOsummIT categoria Cloud Computing

Il Cloud di Italgas è più flessibile con Azure NetApp Files – NetApp e Microsoft hanno supportato Italgas nella totale migrazione dei propri sistemi in cloud. Alcuni workload richiedevano maggiori performance rispetto a quanto offerto dai servizi cloud standard e da subito si è evidenziata la necessità di un migliore controllo dei costi relativi i volumi storage in cloud adattandoli granularmente alle necessità quotidiane. L’azienda voleva anche tenere sotto controllo l’esplosione del dato. La risposta a questo bisogno è stata l’adozione di Azure NetApp Files per garantire la flessibilità e la scalabilità di una soluzione di cloud storage con la garanzia di prestazioni che i workload Oracle richiedono.

Menzione speciale CIOsummIT categoria CRM/Soluzioni per marketing e vendite e Premio speciale CIOsummIT

Test in Beta con il Crowdtesting: il caso Flexa – Per orientare le proprie scelte strategiche relative ad attività di lancio e marketing di Flexa prima dell’apertura al mercato, il MIP si è affidata al Crowdtesting di AppQuality, la soluzione che permette di far testare un prodotto digitale direttamente agli utenti finali, in qualsiasi fase dello sviluppo. AQ ha creato una piattaforma che connette più di 20.000 tester in Italia gestiti dai Quality Leader, ovvero Project Manager responsabili della riuscita di ogni progetto di test.

Menzione speciale CIOsummIT categoria Information & cybersecurity

Cyber Human Evolution – Il progetto ha lo scopo di aumentare la consapevolezza, la percezione e la prontezza, di dipendenti e collaboratori di EP Produzione rispetto ai rischi della sfera digitale. Le soluzioni della piattaforma Cyber Guru, attraverso percorsi di apprendimento educativi e stimolanti, si rivolgono a tutti coloro che non ricoprono ruoli specialistici in ambito cybersecurity; ogni elemento è stato progettato e realizzato per massimizzare l’efficacia del contributo formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e annullando i costi di gestione.

Menzione speciale CIOsummIT categoria IoT & Big Data

Smart Tracking & Data Analytics per l’Industria – Implementata da Orange Business Services presso un gruppo internazionale leader nella produzione di motori e componentistica per gli aeromobili e i satelliti, la soluzione, basata su tag BLE (Bluetooth Low Energy), consente il monitoraggio in tempo reale di un numero elevatissimo di tool e l’elaborazione di informazioni a supporto del processo produttivo, immediatamente disponibili sul campo.

Menzione speciale CIOsummIT categoria Machine learning e Intelligenza artificiale

Ethymo – Adottato da Saipem per fruire in modo agevole dell’enorme mole di informazioni disponibile, Ethymo, sviluppato da Firedesktop, è uno strumento facile da usare che rende disponibili in tempo reale le informazioni pertinenti:apprende il linguaggio specifico del dominio dei diversi mercati direttamente dai documenti archiviati, senza intervento umano. Recupera le informazioni necessarie in tempo reale, in modo semplice e mirato. Grazie al suo esclusivo motore basato su AI, Ethymo considera il contesto specifico della query e identifica, seleziona e rende disponibili solo le informazioni rilevanti.

Menzione speciale CIOsummIT categoria Smart working e collaboration

Collaboration & New Ways of Working Global Adoption (M365 & Digital Platform) – La piattaforma proposta da Digital Attitude è stata la risposta all’esigenza del cliente di avere una soluzione innovativa per coniugare obiettivi di formazione, learning e cambiamento comportamentale su temi e contenuti legati alle nuove modalità di lavoro. L’algoritmo alla base di h.i. (habit-inspiring platform) è disegnato sul modello comportamentale delle abitudini proposto da Charles Duhigg, giornalista e autore del saggio “The power of habits”, che afferma che per determinare un nuovo comportamento, è necessario “installare” una nuova abitudine attraverso azioni ripetute.

Menzione speciale CIOsummIT categoria Soluzioni infrastrutturali

Progetto HPC4AI – L’Università di Torino ha cofinanziato insieme alla Regione Piemonte HPC4AI, un centro di competenza sui temi di High-Performance Computing, AI e Big Data Analytics. A tal fine è stato necessario realizzare un nuovo Data Center che doveva essere progettato secondo i più innovativi sistemi sia per il raffreddamento sia per l’alimentazione in continuità e rispondere ai parametri più stringenti in fatto di consumo energetico e impatto ambientale. Vertiv ne ha quindi realizzato l’infrastruttura elettrica e per il Thermal Management.