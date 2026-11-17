Immaginiamo questo scenario: un agente AI deve decidere se dare priorità a una richiesta di assistenza. Per farlo consulta lo stato del cliente, le transazioni recenti, eventuali ritardi nei pagamenti e il livello di rischio. Parallelamente, un modello predittivo che stima la probabilità di abbandono dello stesso cliente utilizza gran parte delle stesse informazioni. Eppure, in molte aziende, questi due sistemi accedono ai dati attraverso pipeline sviluppate e gestite in modo indipendente.

I team di data science preparano e trasformano i dati per alimentare i modelli di machine learning, mentre i team che sviluppano gli agenti AI realizzano API, query e connettori dedicati per recuperare informazioni sostanzialmente analoghe. Questa duplicazione genera inefficienze, aumenta gli oneri di manutenzione e rischia di creare versioni diverse della stessa realtà aziendale, con conseguenti problemi di coerenza e affidabilità.

Perché agenti AI e machine learning finiscono per duplicare le pipeline

Nel machine learning una feature è una variabile utilizzata da un modello: per esempio, il numero di transazioni negli ultimi 30 giorni, il valore stimato di un cliente o un indicatore di rischio. Per calcolarla occorre combinare dati, applicare regole e stabilire a quale momento temporale si riferisca il risultato. Queste trasformazioni possono essere costose quando vengono ripetute in sistemi diversi.

Il team che sviluppa un agente AI spesso parte invece dalle API disponibili. Se deve ricostruire il livello di rischio interrogando separatamente CRM, ERP e sistemi di pagamento, può ritrovarsi con informazioni aggiornate in istanti differenti, formati eterogenei e definizioni discordanti. Una richiesta apparentemente semplice può così attivare numerosi passaggi e aumentare i tempi di risposta.

La frammentazione incide anche sul controllo. La modifica di una regola di business deve essere replicata nei processi ML, nelle API e nelle logiche degli agenti. Se uno dei sistemi continua a utilizzare la vecchia definizione, le decisioni possono divergere anche quando partono dagli stessi dati grezzi.

Dai dati aziendali a due “consumatori” AI CRM · ERP · transazioni · sistemi di produzione Dati di origine e flussi di aggiornamento ↓ Enterprise Feature Repository Definizioni versionate · calcolo delle feature · catalogo · permessi · lineage Percorso offline Storico, training, valutazione e analisi Percorso online Recupero rapido di feature aggiornate ↓ Modelli ML ↓ Agenti AI Schema concettuale dei due percorsi di accesso: il repository governa le definizioni condivise, mentre gli ambienti di storage e serving possono restare distinti.

Enterprise Feature Repository: una fonte governata per modelli e agenti

Una possibile via d’uscita, secondo Information Week, è costruire un Enterprise Feature Repository condiviso in cui le informazioni già preparate per i modelli predittivi possano essere recuperate anche dagli agenti. Il repository mette a disposizione definizioni comuni, attributi calcolati e regole per verificarne provenienza e aggiornamento.

Un repository unico sul piano logico non implica necessariamente una sola base dati fisica. La documentazione di Feast, progetto open source per i feature store, distingue infatti un ambiente offline per estrarre dati storici e un ambiente online per servire feature a bassa latenza. Anche la documentazione Databricks Feature Store descrive un catalogo governato e la pubblicazione delle feature verso sistemi di serving online.

I quattro pilastri tecnici dell’architettura condivisa

1. Le feature come asset software, con versioni e controlli

Le trasformazioni dei dati dovrebbero essere gestite come componenti software riutilizzabili: versioning del codice, test automatici, validazione degli schemi e procedure CI/CD. Se, per esempio, cambia la definizione del customer lifetime value, l’aggiornamento deve seguire un processo controllato ed essere distribuito in modo coordinato a tutti i sistemi che ne fanno uso.

La gestione delle versioni consente inoltre di sapere quali definizioni erano in vigore nel momento in cui un modello ha prodotto una previsione o un agente ha eseguito un’azione. L’utilizzo di una base comune riduce il rischio di incoerenze, a condizione che i diversi sistemi adottino gli aggiornamenti secondo regole di compatibilità ben definite.

2. Un’infrastruttura per lo storico e una per il tempo reale

L’addestramento dei modelli richiede dati storici e la possibilità di ricostruire con precisione lo stato delle informazioni in uno specifico momento del passato. Gli agenti , al contrario, necessitano di attributi disponibili quasi in tempo reale durante l’esecuzione delle attività. Per questo motivo, un’architettura condivisa combina generalmente un livello analitico offline con un online store ottimizzato per le interrogazioni a bassa latenza (in generale inferiori ai 20 millisecondi), che dipendono ovviamente da molte variabili, tra cui infrastruttura, rete, volume delle richieste e complessità delle elaborazioni.

3. Interfacce comuni per consumatori diversi

Modelli predittivi e agenti AI possono avere bisogno delle stesse informazioni, ma in forme differenti. Un modello di machine learning tende a lavorare con dataset tabellari, dataframe o vettori numerici; un agente basato su LLM preferisce invece strutture JSON corredate da attributi e metadati che possano essere interpretati dagli strumenti richiamati durante l’esecuzione.

Uno strato di interfacce standard consente di adattare il formato dei dati alle esigenze dei diversi utilizzatori senza dover duplicare la logica di calcolo.

Questo aspetto è rilevante anche dal punto di vista della sicurezza. Un agente dovrebbe accedere esclusivamente alle informazioni necessarie per svolgere il compito assegnato, nel rispetto delle autorizzazioni associate alla sua identità. Condividere un catalogo di feature non significa rendere indiscriminatamente disponibili tutti i dati a qualsiasi agente o applicazione..

4. Lineage, monitoraggio e audit delle decisioni

Quando un agente avvia un processo aziendale o prende una decisione autonoma, diventa fondamentale poter ricostruire quali dati abbia utilizzato, quale versione fosse attiva e quale risultato ne sia derivato. Il data lineage permette di collegare ogni feature ai sistemi sorgente e alle trasformazioni che l’hanno generata, mentre registri applicativi e sistemi di tracciamento consentono di associare tali informazioni alle decisioni o alle azioni intraprese.

Un repository condiviso semplifica questa ricostruzione, ma un audit realmente end-to-end richiede anche la tracciabilità degli strumenti utilizzati, dell’identità dell’agente, dei relativi permessi e degli eventi che si sono susseguiti durante l’esecuzione.

Anche il monitoraggio deve saper distinguere fenomeni diversi tra loro, come derive statistiche nelle feature, ritardi negli aggiornamenti o modifiche nei dati di origine. Sebbene possano produrre effetti simili sui risultati, le cause e gli interventi correttivi necessari sono profondamente differenti.

Come cambia il lavoro di CIO e responsabili dati

La convergenza tra infrastruttura ML e agentic AI impone di decidere quali feature condividere per prime. Una strada pragmatica è partire dalle informazioni già usate da più processi: stato cliente, rischiosità, disponibilità di prodotti, priorità dei ticket o anomalie operative.

La valutazione di un progetto dovrebbe misurare almeno quattro aspetti:

Riutilizzo: quante pipeline e trasformazioni duplicate vengono eliminate o evitate;

quante pipeline e trasformazioni duplicate vengono eliminate o evitate; Qualità e freschezza: quanto tempo passa fra una variazione nei sistemi sorgente e la disponibilità delle feature;

quanto tempo passa fra una variazione nei sistemi sorgente e la disponibilità delle feature; Prestazioni: latenza dei recuperi online, percentili di risposta e affidabilità del servizio;

latenza dei recuperi online, percentili di risposta e affidabilità del servizio; Governance: capacità di applicare permessi, ricostruire le trasformazioni e collegare feature e azioni ai rispettivi eventi.

La centralizzazione può ridurre la manutenzione duplicata, ma introduce anche costi di piattaforma, sincronizzazione e gestione. La convenienza va quindi verificata rispetto al numero di consumer, al volume delle richieste, alla frequenza di aggiornamento e ai requisiti di disponibilità.

Per gli agenti conta anche la qualità delle istruzioni, dei tool e dei controlli sulle azioni. Un contesto certificato diminuisce i rischi legati a informazioni incomplete o incoerenti, senza garantire che il modello non produca errori. La stessa architettura deve inoltre prevedere autorizzazioni puntuali e supervisione per le operazioni che possono incidere su clienti, pagamenti o servizi.