Emanuele Lambertini: ecco la mia ricetta vincente | ZeroUno

In questa intervista video sono suggeriti gli ingredienti risultati vincenti per la vita e la carriera sportiva di Emanuele Lambertini, atleta paralimpico (che ha partecipato ai Giochi di Tokyo 2021 e si sta preparando per Parigi 2024) intervenuto ai Digital360 Awards 2021 per raccontare la proprio esperienza.

Speranza, autoironia, capacità di far fronte alle difficoltà sapendo allargare il proprio punto di vista per poter essere più flessibili e trovare soluzioni nuove nei momenti di crisi. Questa la ricetta per riuscire ad affrontare le sfide quotidiane, non solo in una carriera sportiva ma anche nelle attività di business.