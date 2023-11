Con la transizione alla quarta rivoluzione industriale, sono più di novemila, in Italia, le PMI del settore manifatturiero volte verso una produzione sempre più interconnessa ed automatica. Con la cosiddetta Industria 4.0, il processo di innovazione, digitalizzazione e miglioramento delle performance si aggancia, oggi, al tema della Cyber Security come indispensabile per garantire la business continuity e la prosperità del tessuto produttivo italiano.

Efficacia ed efficienza grazie al digitale

Questa forte accelerazione del digitale ha reso il focus sull’Industrial IoT più rilevante che mai. L’Industrial IoT segna, infatti, la nuova fase della produzione industriale, permettendo al settore di compiere un significativo passo in avanti in termini di efficienza, sicurezza e impatto ambientale. Le soluzioni di IoT & Industry 4.0 si pongono l’obiettivo di portare a piena convergenza le tecnologie operative da un lato (OT, Operation Technology) e quelle digitali dall’altro (IT, Information Technology), garantendo una gestione intelligente e ottimizzata dell’intero ciclo produttivo.

Questo permette di snellire notevolmente i processi lavorativi assicurando, al contempo, livelli di sicurezza maggiori per centri di lavoro specifici e politiche di sicurezza automatizzate per la messa in sicurezza dopo eventi anomali o incidenti. La sfida che le organizzazioni sono chiamate a intraprendere è quella di proteggere le reti aziendali, senza aumentare i carichi di lavoro dei team di rete e sicurezza, né ostacolare la produttività.

Il tema della security

Gli attacchi informatici crescono quotidianamente ed in modo esponenziale, fino a rappresentare una vera e propria minaccia per la sicurezza e l’operato delle organizzazioni. Per contrastare questo fenomeno, i tre pilastri su cui basare un sistema di sicurezza in grado di proteggere le informazioni aziendali più preziose sono: Persone, Processi e Tecnologia.

Il patrimonio informativo e strategico di un’azienda è uno degli asset fondamentali per la sopravvivenza della stessa. È facile quindi comprendere perché la protezione di dati e informazioni sia di primaria importanza per gli addetti ai lavori. Le esigenze delle imprese, però, vanno oltre alla semplice necessità di contrastare minacce informatiche derivanti da fenomeni di cybercrime, phishing e malware. Oltre a ciò, infatti, si aggiunge il bisogno di diffondere trasversalmente all’interno delle aziende i principi di sicurezza di base, come il rispetto delle normative in materia di GDPR (General Data Protection Regulation), l’esecuzione del backup dei dati, la scelta di password complesse, il diffidare dagli allegati delle email etc.

Elementi indispensabili per la continuità del business

Sicurezza di rete, delle applicazioni e delle informazioni : le soluzioni di Cyber Security hanno lo scopo di garantire la difesa delle reti informatiche, delle infrastrutture, dei software, nonché dei dati e delle informazioni aziendali stesse. Gestione, protezione e privacy dei dati (sia quelli archiviati che quelli temporanei). Conoscenza dello stato up-to-the-minute di diversi endpoint e possibilità di confrontare le informazioni pervenute dai vari endpoint.

: le soluzioni di Cyber Security hanno lo scopo di garantire la difesa delle reti informatiche, delle infrastrutture, dei software, nonché dei dati e delle informazioni aziendali stesse. Gestione, protezione e privacy dei dati (sia quelli archiviati che quelli temporanei). Conoscenza dello stato up-to-the-minute di diversi endpoint e possibilità di confrontare le informazioni pervenute dai vari endpoint. Riduzione del rischio : rilevazione e correzione delle vulnerabilità dei sistemi operativi e delle app di terze parti, nel rispetto delle normative.

: rilevazione e correzione delle vulnerabilità dei sistemi operativi e delle app di terze parti, nel rispetto delle normative. Usabilità degli endpoint : eliminazione dei problemi che rallentano i dispositivi degli utenti e correzione dei bug al momento giusto, nelle giuste condizioni, per ridurre al minimo l’impatto sull’operatività.

: eliminazione dei problemi che rallentano i dispositivi degli utenti e correzione dei bug al momento giusto, nelle giuste condizioni, per ridurre al minimo l’impatto sull’operatività. Formazione e awareness : rendere i dipendenti parte di un team che rappresenti prima e ultima linea di difesa, oltre agli strumenti informatici.

: rendere i dipendenti parte di un team che rappresenti prima e ultima linea di difesa, oltre agli strumenti informatici. Incremento della produttività : i sistemi di monitoraggio consentono alle imprese di ispezionare reti e i sistemi alla ricerca di vulnerabilità permettendo ai tecnici di intervenire in modo mirato solo dove necessario.

: i sistemi di monitoraggio consentono alle imprese di ispezionare reti e i sistemi alla ricerca di vulnerabilità permettendo ai tecnici di intervenire in modo mirato solo dove necessario. Innovazione tecnologica: le soluzioni di Cyber Security stanno guidando l’innovazione, rendendo più facile per le imprese costruire nuovi servizi e consentendo alle organizzazioni di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.