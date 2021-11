OT e IIot Cybersecurity, IBM Certified MSSP Elite Partner di Nozomi Networks | ZeroUno

IBM Security ha annunciato di aver ottenuto lo status di Certified MSSP Elite Partner da parte di Nozomi Networks, azienda che vanta soluzioni e competenze avanzate in ambito OT e industrial IoT cybersecurity.

Andando oltre le semplici integrazioni di sicurezza OT e IoT per ambienti SOC di rete convergenti, IBM Security, in qualità di MSSP Elite Partner certificato di Nozomi Networks, è pienamente attrezzata per integrare, vendere e supportare le soluzioni di Nozomi Networks come parte di un’offerta completa di servizi gestiti per i clienti comuni. La formazione avanzata e la certificazione assicurano che IBM sia qualificata per supportare i clienti, grazie a una visibilità approfondita sulla rete OT/ICS, al monitoraggio avanzato e alla capacità di ottenere informazioni attivabili sulle minacce per la migliore risposta possibile agli incidenti.

Grazie a ciò, IBM vuole soddisfare i requisiti OT in continua evoluzione attraverso l’accesso alle risorse e alle soluzioni di Nozomi Networks. Quest’ultime includono la suite completa di soluzioni cloud-based e on premise di Nozomi Networks, che IBM sta gestendo per conto degli utenti finali.

Sempre più spesso, la gestione delle risorse operative trova spazio nel Security Operations Center (SOC), mentre i clienti si rivolgono a IBM Security per una gestione completa dei servizi IT e OT di rilevamento e risposta alle minacce (Managed Threat Detection and Response – MTDR) e di gestione della piattaforma.

Il programma MSSP Elite di Nozomi Networks aiuta IBM Security a rendere operativi, mantenere e ottimizzare con successo i servizi di sicurezza OT e IoT nel tempo, permettendo ai suoi clienti di beneficiare di soluzioni altamente scalabili e collaudate sul mercato.

“Minacce informatiche e rischi per le infrastrutture critiche e le attività industriali – ha dichiarato Chris McCurdy, Vice President e GM, IBM Worldwide Security – stanno crescendo continuamente, tanto che gestirli è diventato una priorità assoluta per un numero sempre più elevato di clienti dei nostri servizi di sicurezza. In collaborazione con Nozomi Networks, IBM sta fornendo ai propri clienti i più avanzati servizi nel monitorare, rilevare e rispondere alle minacce OT. Siamo lieti di essere tra i primi MSSP OT globali ad essere certificati da Nozomi Networks, cosa che rende i nostri clienti fiduciosi del fatto che siamo allineati e dotati delle competenze per massimizzare il valore dei prodotti di Nozomi Network”.

“IBM Security – ha affermato Chet Namboodri, Senior Vice President of Business Development and Alliances di Nozomi Networks – sta svolgendo un ruolo fondamentale per tutti quei CISO che intendono rendere più solida la loro postura di sicurezza in campo IT e OT, nonostante possibili limiti a livello di risorse e potenziali lacune in termini di competenze. Insieme, stiamo affrontando la necessità sempre più rilevante di includere soluzioni avanzate di sicurezza OT e IoT e massimizzare il valore per i nostri clienti comuni”.