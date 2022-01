Workplace ibrido, presentato Aruba EdgeConnect Microbranch | ZeroUno

EdgeConnect Microbranch è la nuova soluzione Aruba (società HPE) pensata per il networking Small Office / Home Office (SOHO) ideata per fornire a chi si trova in ambienti di lavoro ibridi tutti i servizi che i dipendenti sono abituati a ricevere in ufficio, attraverso un unico access point (AP) Wi-Fi, senza bisogno di installare nel sito remoto gateway, agent né hardware supplementari.

Con EdgeConnect Microbranch, i dipartimenti IT possono garantire ai dipendenti un’esperienza omogenea indipendentemente da dove questi si trovino. EdgeConnect Microbranch rende possibile tutto ciò offrendo a chi lavora da remoto l’intera gamma di servizi di connettività on-campus, accelerando la risoluzione degli inconvenienti e mantenendo attive le protezioni corporate attraverso l’estensione trasparente negli ambienti SOHO dei framework di sicurezza Zero Trust e Secure Access Services Edge (SASE) presenti on-campus.

EdgeConnect Microbranch, parte di Aruba ESP (Edge Services Platform), comprende access point e una nuova suite di servizi SD-WAN e fa leva sulla tradizionale capacità di HPE Aruba di fornire livelli elevati di connettività, sicurezza ed esperienze di onboarding zero-touch in ambienti home office mediante i propri Remote Access Point (RAP).

La tecnologia SD-WAN è stata aggiunta agli ambienti campus e branch di grandi dimensioni per poter gestire la crescente richiesta di livelli superiori di sicurezza, affidabilità e prestazioni applicative. Oggi, mentre il lavoro ibrido diventa la normalità, gli uffici remoti presso piccole sedi e abitazioni personali non possono fare a meno di una gestione del traffico automatizzata e basata su policy né della sicurezza SASE basata su cloud che Aruba SD-WAN mette a disposizione per supportare in modo efficiente, robusto e sicuro una forza lavoro sempre più remota; infatti, IDC stima che il 70% delle aziende G2000 abbia intenzione di implementare modelli di lavoro remoti o hybrid-first, ridefinendo i processi del lavoro.

Dal punto di vista delle aziende, l’elemento che consente di passare con successo al lavoro remoto e flessibile è la capacità di dare al personale che opera in modalità ibrida il medesimo accesso ai tool, alle applicazioni e alle funzionalità tanto a casa quanto in ufficio. La nuova soluzione EdgeConnect Microbranch risolve questa esigenza aggiungendo nuovi servizi SD-WAN e SASE alle funzioni di connettività, controllo degli accessi basato sull’identità, gestione e analytics che gli utenti già possono sfruttare con i RAP HPE Aruba, senza bisogno di installare hardware on-premise o agent sui dispositivi.

Non dover aggiungere ulteriori hardware è un fattore importante all’interno di spazi limitati come abitazioni, piccoli uffici e sedi ad-hoc prive di personale IT come, per esempio, punti vendita temporanei, chioschi e cliniche mobili.

I servizi di EdgeConnect Microbranch affrontano le sfide comunemente associate al lavoro da remoto, come l’esigenza di garantire le prestazioni delle applicazioni sensibili alla latenza, come quelle di collaborazione e comunicazione unificata, nel rispetto della sicurezza necessaria e tenendo conto della maggior densità di dispositivi che hanno bisogno di bandwidth che potrebbero essere presenti sulla rete. Nuovi servizi di EdgeConnect Microbranch, come il routing basato su policy che permette all’IT di ottimizzare il modo di istradare il traffico applicativo verso la sua destinazione, si affiancano a servizi già esistenti come AirSlice che alloca in modo dinamico le risorse radio degli AP a favore di specifiche applicazioni.

Per esempio, la qualità di una riunione in videochiamata può essere migliorata assegnando al relativo traffico una priorità più alta rispetto a quella di uno stream video di intrattenimento, dirottando quindi il traffico della videochiamata direttamente verso il fornitore SaaS di fiducia senza dover più passare attraverso il data center aziendale a scopo di ispezione.

EdgeConnect Microbranch è una soluzione progettata per migliorare i tipici approcci che impongono l’uso esteso di hardware in ambienti SOHO per poter erogare servizi SD-WAN e SASE oltre che l’installazione di hardware di livello consumer e di appliance monofunzione che risultano carenti in termini di funzionalità e capacità di gestione.

Le nuove funzionalità riguardano il routing basato su policy che permette all’IT di erogare sicurezza e prestazioni applicative sulla base di regole automatizzate per rispettare i parametri SLA (Service Level Agreement) di particolari applicazioni, tipologie di utenza o siti web; l’orchestrazione di tunnel e route per ottimizzare le performance della rete gestendo i tunnel VPN on demand e dirottando il traffico automaticamente lungo il percorso di rete che offre le prestazioni migliori; l’integrazione SASE per offrire connettività protetta verso servizi di sicurezza cloud come Zscaler direttamente attraverso l’AP lasciando ad Aruba Central il compito di orchestrare i tunnel e la gestione unificata delle configurazioni; una superiore visibilità WAN che accelera la risoluzione degli inconvenienti e migliora la user experience fornendo aggiornamenti in tempo quasi reale sulla disponibilità, l’utilizzo e il throughput della WAN mediante il rilevamento di latenza, jitter e altri problemi di connettività di competenza dell’ISP che tradizionalmente sono rimasti invisibili agli occhi dei team IT.

Queste funzionalità fanno leva sulle capacità già offerte dalle soluzioni HPE Aruba per l’accesso remoto come: prioritizzazione del traffico per assegnare le risorse radio a un’applicazione modificando dinamicamente le allocazioni all’avvio o al termine di una sessione applicativa; scalabilità massiva che supporta il deployment zero-touch e la gestione consolidata di decine di migliaia di lavoratori remoti attraverso i servizi basati su cloud di Aruba Central e AOS 10; maggiori livelli di uptime e affidabilità implementando un backup LTE attraverso un’interfaccia USB nel caso di perdita di connettività con l’ISP collegato all’ambiente SOHO.

“EdgeConnect Microbranch – ha dichiarato Larry Lunetta, VP of Solutions Portfolio Marketing di Aruba, società Hewlett Packard Enterprise – dà alle aziende un moderno approccio scalabile per permettere il lavoro da remoto e rendere l’esperienza di chi lavora da casa equivalente a quella che si sperimenta in ufficio. Anche se qualcuno pensa che l’unico servizio di rete che può essere esteso fino agli AP/router presenti negli ambienti home office sia la sicurezza e che anche questo richieda comunque un dispositivo a parte, EdgeConnect Microbranch dimostra invece come, grazie a un approccio basato sul cloud, possano essere estesi agli utenti home office tutti i servizi di rete critici, esclusivamente attraverso un access point”.

“Con il lavoro da remoto che continua a espandersi, i dipartimenti IT devono affrontare un crescente numero di sfide come la capacità di assicurare accesso visibile, facilmente gestito e protetto a tutti i lavoratori, indipendentemente da dove si trovino, ad applicazioni e dati business-critical. La possibilità di estendere i framework di sicurezza Zero Trust e SASE alle abitazioni e agli uffici remoti giocherà un ruolo importante nel permettere alle aziende di portare avanti le iniziative dedicate al lavoro ibrido” ha commentato Chris DePuy, analista di 650 Group specializzato in tecnologia.