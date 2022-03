Per consentire agli sviluppatori che stanno adottando pratiche everything-as-code di incorporare facilmente funzionalità Dynatrace ha annunciato di rendere disponibile software intelligence, inclusa osservabilità ampia e approfondita, sicurezza delle applicazioni e funzionalità AIOps avanzate, come codice.

In questo modo, gli sviluppatori possono automatizzare l’orchestrazione, durante il ciclo di vita dello sviluppo del software, di tutte le risorse necessarie per fornire applicazioni e infrastrutture cloud native su larga scala. Inoltre, gli sviluppatori possono garantire che le applicazioni raggiungano standard e obiettivi relativi al livello di servizio (Service Level Objectives – SLO) per parametri critici, tra cui prestazioni, qualità e sicurezza, o avviare automaticamente azioni correttive quando questi standard non vengono soddisfatti.

Questi miglioramenti di Dynatrace sono stati pensati per aiutare i team di sviluppo a immettere sul mercato innovazioni di qualità superiore e più sicure più velocemente e con maggiore efficienza.

Consentendo agli sviluppatori di accedere a librerie di template per configurazioni riutilizzabili, Dynatrace rende più facile per i team di sviluppo stabilire e aderire alle best practice delle organizzazioni per l’osservabilità e la sicurezza, senza aggiungere attriti al processo di sviluppo.

Ciò è reso possibile tramite endpoint API (Application Program Interface) aggiuntivi, che abilitano ed estendono la configurazione come codice per più funzionalità Dynatrace, inclusi rilevamento e avvisi di anomalie, dashboard e analytics e arricchimento dei dati.

“Man mano che le organizzazioni evolvono – ha affermato Stephen Elliot, Group Vice President, I&O, Cloud Operations e DevOps di IDC – gli sviluppatori si assumono la responsabilità di garantire che il codice sia di alta qualità, performante e sicuro. Contemporaneamente, viene loro chiesto di rendere disponibili rapidamente nuove applicazioni e funzionalità. Per soddisfare tutti i requisiti e garantire che il codice sia conforme agli standard delle organizzazioni, i team stanno adottando pratiche ‘everything-as-code’. L’integrazione di osservabilità, sicurezza delle applicazioni e funzionalità AIOps come codice aiuta a colmare il divario tra le esigenze apparentemente in contrasto di innovazione più rapida e qualità superiore”.

“Le organizzazioni che adottano pratiche come GitOps e Infrastructure-as-code – ha affermato Steve Tack, SVP of Product Management di Dynatrace – richiedono anche osservabilità e automazione come codice per aumentare la velocità e la resilienza. A differenza delle soluzioni alternative che si fermano alle metriche di base e richiedono la configurazione manuale, Dynatrace si estende all’osservabilità intelligente, agli AIOps avanzati e alla sicurezza delle applicazioni. Queste funzionalità guidano le azioni in tempo reale per garantire che i team raggiungano gli SLO e ottimizzino le metriche aziendali critiche. Ciò consente ai team di sviluppo, DevOps e SRE di portare innovazioni sicure e di alta qualità sul mercato più velocemente e su scala aziendale”.