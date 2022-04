Il riconoscimento di Gold Partner ottenuto da I-am da parte di Hexagon rappresenta un importante traguardo per lo sviluppo della company del Gruppo Altea Federation specializzata in Asset Management, soluzioni e tecnologie per il monitoraggio infrastrutturale.

Tale riconoscimento è stato attribuito grazie soprattutto alla capacità di seguire l’intero processo end to end, dalla progettazione, alla fase di Operations&Maintenance e fino alla Remediation degli asset, che si aggiunge alla propria expertise sulle tecnologie emergenti (BIM, IoT, Intelligenza Artificiale) e in ambito ingegneristico.

La collaborazione tra I-am e Hexagon fa seguito alla conclusione dell’operazione che a fine 2021 ha visto Infor cedere il business globale EAM (Enterprise Asset Management) al gruppo svedese Hexagon AB.

A partire da gennaio 2022, I-am ha ampliato l’offering, acquisendo da Altea IN il ramo d’azienda che si occupa di Enterprise Asset Management.

I-am è stata costituita poco prima dell’evento pandemico dall’unione di intenti e vision di Andrea Ruscica, President e Strategy Lead di Altea Federation, e Domenico Andreis, che ricopre il ruolo di CEO e General Manager. Laureato in ingegneria navale e meccanica, grande esperto del settore Infrastrutture, Andreis vanta una competenza ventennale maturata sia come direttore del Registro Navale Italiano sia in multinazionali operative nell’Engineering & Construction. Proprio da questa conoscenza del sistema infrastrutturale italiano ha preso vita il programma Follow the Growth lanciato da Altea Federation e che vede I-am come società capofila.

Al fianco di Domenico Andreis oggi c’è Enza Fumarola. Chief Customer Officer di Altea Federation, Fumarola ha un’approfondita conoscenza dell’Enterprise Asset Management maturata in Altea IN e, prima ancora, in Infor. In I-am ha l’obiettivo di guidare lo sviluppo del business dell’EAM nel mercato entreprise e ampliare l’ecosistema di partner in Italia.

Il settore Engineering & Construction, ma anche le infrastrutture del sistema idrico, saranno sempre più interessati da interventi di ammodernamento e riqualificazione, che avranno una spinta decisiva con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Interventi che vedono da un lato la necessità di mettere in campo le tecnologie più innovative, dalla sensoristica avanzata alle soluzioni IoT, dalla progettazione BIM (Building Information Modeling) alle applicazioni di Intelligent Asset Management, e dall’altro la valorizzazione del fattore ingegneristico per la comprensione dei dati. Un binomio Human-Tech che caratterizza il Gruppo Altea Federation.

“I-am – commenta Domenico Andreis, CEO e General Manager di I-am – nasce dalla consapevolezza della grande potenzialità delle tecnologie nel settore dell’Asset Management. In questo momento esiste una grande richiesta di gestione predittiva del rischio. Disponiamo di grandi quantità di dati complessi, una base sulla quale lavorare per impostare una strategia di predictive maintenance in grado di superare il concetto tradizionale di interventi solo in situazioni di emergenza”.