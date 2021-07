Quanto e perché si investe in digitalizzazione in Italia? | ZeroUno

Secondo il sondaggio condotto dall’Osservatorio Digital B2B della School of Management del Politecnico di Milano per conto di SAP Concur e Altea People, dal titolo La Digitalizzazione in ambito B2b e le integrazioni ad applicativi di gestione delle note spese, gli investimenti in digitalizzazione da parte delle aziende italiane sono ancora troppo pochi.

I numeri degli investimenti in digitalizzazione, ostacoli e priorità

Più precisamente (hanno raccontato Paola Olivares, Direttore Osservatorio Digital B2b, Politecnico di Milano e Camillo Loro, Ricercatore Senior Osservatorio Digital B2b, Politecnico di Milano) il 78% delle aziende rispondenti investe meno del 5% del proprio fatturato in progetti di digitalizzazione.

I fattori che ostacolano l’implementazione di questi progetti sono diversi, ma in particolare i rispondenti hanno indicato come primarie: l’assenza di una chiara visione sul digitale (35%), resistenze al cambiamento da parte del personale interno (35%) e costi di attivazione troppo elevati (35%).

La digitalizzazione, tuttavia, è stata indicata dal 44% delle aziende come una delle priorità di investimento delle aziende nei prossimi 2 anni, preceduta solo dall’esigenza di sviluppare nuovi prodotti e servizi (indicata dal 54% delle imprese) e seguita dallo sviluppo di nuovi mercati (26%), dal rafforzamento della forza vendita (20%), dall’internazionalizzazione dell’azienda (17%) e dalla sostituzione di macchinari obsoleti per rendere più efficiente il processo produttivo (13%).

Analizzando nello specifico le esigenze di digitalizzazione, le aziende puntano nel 50% dei casi alla trasformazione dei processi interni, di vendita (45%), di collaborazione (43%), di acquisto (nel 32% dei casi) e nella gestione delle transazioni (30%).

“Come SAP Concur – ha commentato Gabriele Indrieri, Country Manager per l’Italia, Malta e Grecia di SAP Concur – siamo specializzati nei processi di gestione della spesa e in molte aziende notiamo la mancanza di pianificazione digitale e una forte resistenza alla trasformazione digitale tuttavia le normative stanno sempre di più portando l’attenzione alla rivalutazione della gestione della spesa attenta ai costi e alla sostenibilità, cosa non spesso semplice. Il nostro obiettivo è quello di portare la tecnologia nelle case e negli uffici dei nostri clienti per permettere loro di godere dei benefici della digitalizzazione come maggiore efficienza, sicurezza e produttività, controllo e integrazione dei sistemi”.

Le leve su cui agire

La ricerca è stata presentata durante il webinar dal titolo Leve e barriere alla digitalizzazione nel B2b.

In occasione dell’illustrazione dei dati si è svolta la tavola rotonda moderata da Gabriele Indrieri, Country Manager per l’Italia, Malta e Grecia di SAP Concur a cui hanno partecipato anche Andrea Ruscica, Presidente e Strategy Lead di Altea Federation e Miguel Angel Rondon, CEO di Altea People, che ha visto confrontarsi i partecipanti su quali siano le leve all’implementazione di progetti di digitalizzazione.

Per il 39% delle imprese l’implementazione di progetti di digitalizzazione è motivata dalla volontà di risolvere un problema fortemente percepito e per il 37% dal desiderio di mantenere la propria competitività sul mercato.

La situazione di emergenza dovuta da Covid-19 ha sicuramente influito su queste due leve: tra i problemi più fortemente percepiti in questo periodo si potrebbero per esempio menzionare il bisogno per i dipendenti di dotarsi di strumenti efficaci ed efficienti per il lavoro da remoto, mentre la diffusione dell’e-commerce è un’evidente dimostrazione della volontà delle aziende di continuare ad offrire i loro prodotti e di evitare di essere tagliati fuori dal mercato.

“È chiaro – ha sottolineato Andrea Ruscica, Presidente e Strategy Lead di Altea Federation – che la digitalizzazione abbia rappresentato una risposta alla pandemia e abbiamo dovuto agire in velocità per predisporre al meglio le nostre organizzazioni, ma oggi dobbiamo sviluppare una cultura basata sulla digitalizzazione intesa come processo proattivo e non solo reattivo ad una situazione di incertezza, come la crisi sanitaria. Per farlo è importante avvalersi di partner che mettono a disposizione un’ampia offerta tecnologica, per anticipare i tempi e le richieste degli utenti”.

La terza leva più importante per la trasformazione tecnologica risulta essere la spinta normativa (indicata dal 36% delle aziende): in questo particolare momento storico pagamenti digitali, sanità, sostenibilità e mobilità sono tematiche molto sentite a livello legislativo e possono rappresentare un motore di cambiamento per le imprese.

Complice l’alto numero di PMI, nella maggior parte delle aziende italiane la spinta alla digitalizzazione deriva dall’iniziativa da figure Top Management (per il 37% delle imprese), come Presidenti o CEO, che detengono il potere decisionale, e solo per il 16% deriva da responsabili di digitalizzazione all’interno dell’azienda.

Nelle aziende più grandi, questa responsabilità è distribuita tra i vari C-level (per il 22% delle imprese) e nel 19% dei casi questo incarico è svolto dal CIO.

Infine, un altro dato che emerge dalla ricerca è la poca conoscenza della nota spesa e dei costi sostenuti: il 42% delle imprese non sa indicare il numero di note spese annuali e relative spese sostenute dai dipendenti, mentre oltre 6 intervistati su 10 (63%) non conoscono il costo medio della gestione dei viaggi d’affari della propria azienda.

Per oltre il 50% delle imprese, inoltre, la gestione del processo di inserimento delle note spese non è totalmente digitale, ma più della metà delle realtà intervistate (56%) con ancora un processo analogico vuole digitalizzarlo entro i due anni (il 29% delle imprese) e nel medio periodo (il 27%). Il 40% dei rispondenti, però, non ha ancora colto i vantaggi della digitalizzazione delle note spese per la propria azienda: produttività, maggior efficienza, controllo delle spese e tracciabilità, maggior sicurezza e integrazione con altri strumenti.