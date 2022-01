Aras integra Minerva Group | ZeroUno

Aras ha incorporato Minerva Group, il partner di implementazione di Aras Innovator PLM.

Nello specifico, Minerva è in grado di offrire innovative funzionalità PLM (sviluppate sulla piattaforma Aras low-code completa di applicazioni realizzate per governare la progettazione, la costruzione e la manutenzione di prodotti complessi) per i dispositivi medici e le aziende del mercato high-tech. L’azienda mette a disposizione anche una vasta esperienza verticale nei settori dell’industria automobilistica, aerospaziale, della difesa e della produzione di apparecchiature industriali e fornirà ad Aras una presenza diretta e locale nell’area del Nord Europa e nei Paesi Bassi. La fusione ha effetto immediato.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di Minerva nella famiglia Aras – ha dichiarato Roque Martin, CEO di Aras – e di acquisire applicazioni specifiche per il settore dei dispositivi medicali e dell’elettronica. Come parte integrante della nostra rete di partner per oltre un decennio, crediamo che la fusione delle nostre attività abbia un senso strategico e che insieme saremo maggiormente in grado di risolvere le sfide di digitalizzazione più complesse che i nostri clienti devono affrontare nel campo dell’ingegneria, della produzione e nella supply chain.”

“Il nostro business – ha detto Asger Thierry, fondatore e CEO di Minerva Group – si basa sul successo dei clienti attraverso una profonda conoscenza del settore e delle competenze tecniche, e la nostra partnership di lunga data con Aras ci ha permesso di fornire un valore senza pari ai clienti. L’unione con Aras ci permetterà di soddisfare meglio le necessità delle aziende di tutto il mondo e di accelerare ulteriormente la nostra crescita”.

“Poiché Minerva è presente in Europa e ha sede in Danimarca, siamo impazienti di lavorare congiuntamente per offrire le migliori soluzioni PLM ed i migliori servizi ai nostri clienti europei attuali e futuri” ha concluso Dante Cislaghi, General Manager di Aras Italia”.