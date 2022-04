Tra i dati dell’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano “Innovative Payments: the new normal” il volume dei pagamenti effettuati tramite l’app Satispay in negozio, pari a €700 milioni, ha raggiunto il 70% dei pagamenti totali in negozio nel settore non NFC (quindi non collegati al modello tradizionale delle carte di credito come quelli offerti da Big Tech).

In particolare, nella ricerca si legge una forte crescita della società sia in termini di volumi che di numero di pagamenti (rispettivamente +135% e + 200% vs 2020).

Secondo lo studio, anche nella seconda metà dell’anno appena concluso nonostante l’assenza di fattori incentivanti come l’iniziativa del Cashback di Stato, i pagamenti digitali continuano a crescere (+22% rispetto al 2020), registrando un importante incremento dei pagamenti da Mobile in negozio che raggiungono un numero di transazioni pari a 229 milioni nel periodo analizzato. All’interno di questo comparto, che include alcuni dei più importanti player internazionali come Apple Pay e Google Pay, Satispay rappresenta il 26%, con un numero di transazioni che raggiunge i 60 milioni nel 2021.