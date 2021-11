Innovative Payments 2021, il ruolo di Satispay | ZeroUno

Aumenta l’incidenza dei nuovi sistemi di pagamento digitali innovativi, questo quanto si evince dall’Osservatorio Innovative Payments 2021 che conferma l’importanza che sta via assumendo il mobile payment. Nonostante le parziali chiusure e la riduzione dei consumi per l’emergenza sanitaria, i pagamenti digitali nel primo semestre del 2021 hanno raggiunto in Italia quota €145,6 mld (+23% rispetto al 2020), con una brillante crescita dei pagamenti da Mobile e da Wearable che raggiungono un volume transato di €2,7 miliardi nel periodo analizzato.

Il ruolo di Satispay

All’interno di questo segmento, che vede la presenza di player internazionali come Apple Pay e Google Pay, si distingue Satispay arrivando a rappresentare il 30% dell’intero comparto, con un numero di transazioni pari a 25 milioni. Analizzando invece il volume transato attraverso sistemi non NFC (quindi non collegati al modello tradizionale delle carte di credito come quelli offerti da Big Tech), il volume complessivo dei pagamenti si attesta a €400 milioni, di cui ben il 75% è passato da Satispay.

WHITEPAPER Come raggiungere il successo? Investimenti in tecnologia, resilienza e nuovi processi CIO Digital Transformation

Nonostante il forte impatto dei lockdown sulle aperture degli esercizi commerciali, i dati evidenziano la costante crescita di Satispay che registra al 30 giugno 2021 un incremento del 284% e del 196% rispettivamente sul numero dei pagamenti e del volume transato rispetto allo stesso periodo del 2020. Inoltre, lo scontrino medio passa da €18 a €13, confermando quanto rilevato dall’Osservatorio rispetto all’effetto del Cashback di Stato che ha spinto molti cittadini italiani a fare più transazioni elettroniche. Particolarmente interessante, infine, la crescita degli utenti che proprio negli ultimi giorni ha raggiunto il traguardo dei 2 milioni di utenti.