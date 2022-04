Brand identity rinnovata per Stocard

In seguito all’acquisizione da parte di Klarna, Stocard presenta la nuova brand identity “in stile Klarna” di Stocard. Il rebranding segna il passo successivo dell’integrazione di Stocard nell’ecosistema Klarna dopo il successo dell’acquisizione da parte di Klarna nel luglio 2021 e apre la strada verso nuove sinergie commerciali e tecnologiche tra le due aziende.

L’app Stocard consente ai consumatori di archiviare in modo virtuale tutte le loro carte fedeltà, di raccogliere coupon e premi, ricevere offerte personalizzate ed effettuare inoltre pagamenti mobile con carte prepagate virtuali.

Per i retailer, l’app Stocard offre un canale potente e basato sui dati per coinvolgere i clienti, aumentare la fidelizzazione e comprendere le preferenze dei consumatori.

L’app Stocard continuerà a essere disponibile gratuitamente per i suoi 47 milioni di utenti attivi in 45 mercati e sarà arricchita con ulteriori funzionalità man mano che l’integrazione con la piattaforma Klarna proseguirà.

Allo stesso tempo, il team di Stocard porterà la propria esperienza ai product team di Klarna e svilupperà nuove funzionalità per la Klarna app, la prima delle quali verrà annunciata presto.

“Non avremmo potuto immaginare una casa migliore di Klarna per Stocard. Entrambi condividiamo la stessa customer obsession e il nostro nuovo look and feel esprime perfettamente questa mission condivisa. Grazie al suo design high-touch e al visual accattivante, il nuovo branding in stile Klarna di Stocard migliora la user experience e ci aiuta al contempo ad attirare nuove audience. E questo è solo l’inizio. I nostri utenti e retailer sono impazienti di usufruire delle nuove funzionalità che saranno presto disponibili man mano che potremo sfruttare le vaste risorse e competenze di Klarna”, afferma David Handlos, Domain Lead e founder di Stocard.

“In Klarna, vogliamo aiutare i consumatori a risparmiare tempo e denaro ogni volta che effettuano un pagamento, online o in store. Con la sua soluzione per il mobile wallet intelligente, Stocard soddisfa davvero questa promessa, rendendola un’integrazione perfetta per la famiglia Klarna. Mettendo il consumatore al centro di ogni interazione, Klarna ha rivoluzionato il modo in cui le banche dovrebbero agire e questo si riflette nel nostro unico look and feel ‘Smoooth’. Con il rebranding di Stocard stiamo portando l’esperienza ‘Smoooth’ ai consumatori e ai retailer di Stocard nel mondo. L’acquisizione non consentirà solo di ampliare l’impronta globale di Klarna con altri 10 milioni di consumatori in Italia, ma ci permetterà inoltre di integrare la deep intelligence della tecnologia di pagamento e marketing di Stocard sulla Klarna app, con nuove entusiasmanti funzionalità che verranno annunciate presto”, dichiara David Fock, Chief Product Officer di Klarna.