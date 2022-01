ArrowSphere si arricchisce di funzionalità | ZeroUno

Arrow Electronics ha introdotto nuove funzionalità in ArrowSphere per aiutare gli utenti a comprendere, acquistare e gestire con facilità le soluzioni di Microsoft con i nuovi termini di licenza e modelli di prezzo.

Dopo aver avviato il progetto Microsoft Azure, Microsoft convoglierà tutte le offerte cloud-based sul programma dei propri Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) che rinnova completamente la gamma delle soluzioni Commerce Experience, includendo prodotti come Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform e Windows 365. La transizione alla New Commerce Experience ha preso il via a gennaio 2022 e sarà l’unico modo per rivendere le soluzioni ‘seat-based’ di Microsoft CSP per i nuovi clienti da marzo 2022 e per gli utenti esistenti da luglio 2022.

Gli ultimi aggiornamenti di ArrowSphere includono: identificazione precisa di tutti i prodotti New Commerce Experience; gestione coordinata dei prodotti esistenti e dei New Commerce Experience, consentendo una migrazione graduale dei clienti e un portfolio misto di abbonamenti secondo necessità; integrazione delle nuove linee guida di business di Microsoft per aiutare a garantire che le scelte di acquisto aderiscano ai nuovi termini e condizioni; salvaguardia degli acquisti e avvisi per proteggere da acquisti errati; supporto per la migrazione sia individuale sia cumulativa delle sottoscrizioni.

Gli aggiornamenti estendono le funzionalità della New Commerce Experience già incluse per Azure, come il monitoraggio e gli avvisi di Partner Earned Credit e le caratteristiche di configurazione avanzate per Azure Reserved Instances.

In pratica, ArrowSphere vuole semplificare la complessità operativa della vendita di soluzioni ibride multicloud e fornisce ai partner di canale la business intelligence necessaria per gestire e rendere scalabili le operazioni. La piattaforma include funzionalità come il provisioning automatizzato, l’integrazione completa della fatturazione, il reporting, l’analisi predittiva e gli storefront white-label.

Eric Gourmelen, Vice President IT Global Cloud della divisione Enterprise Computing Solutions Business di Arrow, ha dichiarato: “La migrazione alla New Commerce Experience di Microsoft sarà un impegno significativo per i fornitori di soluzioni IT. Arrow è impegnata a rendere la transizione il più fluida possibile, e abbiamo aggiunto funzionalità leader del settore alla nostra piattaforma ArrowSphere per aiutare gli utenti a comprendere, acquistare e gestire facilmente i prodotti con i nuovi termini di licenza e modelli di prezzo. Il feedback dei primi utilizzatori è stato estremamente positivo”.