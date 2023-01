Come ottenere i vantaggi del cloud, dall’edge alla sicurezza

La nuvola offre grandi opportunità per le imprese, come l’efficienza, la flessibilità e il taglio dei costi, ma a patto di sapere gestire la migrazione, il consolidamento e la manutenzione delle risorse con oculatezza e competenze. Maticmind si propone come partner per i percorsi di trasformazione digitale attraverso il cloud, supportando i clienti in tutte le fasi del journey. Stefano Pileri, Executive Vice President Chief Digital Transformation & Innovation Officer della società, racconta la vision aziendale, spiegando i benefici, le sfide e le nuove tendenze del cloud, con un’attenzione particolare a edge computing e data sovereignty.