L’accordo siglato tra Atos e Irideos è finalizzato all’offerta di servizi integrati a imprese e pubbliche amministrazioni. La partnership consentirà di proporre soluzioni personalizzate che coniugano cloud, data center, High performance computing, fibra ottica e sicurezza.

La collaborazione tra Irideos e Atos, entrambe aziende fondatrici dell’Alleanza Europea per i Dati, l’Edge e il Cloud, si inserisce nel quadro della European Data Strategy e rappresenta un importante esempio di integrazione tra aziende europee, in grado di favorire lo sviluppo delle imprese del digitale in Italia, tutelando la sovranità dei loro dati.

La partnership tra le due aziende consentirà di mettere al servizio di imprese e pubblica amministrazione l’esperienza di Atos nei servizi end-to-end per la gestione dei progetti di cloud transformation con le infrastrutture all’avanguardia, tutte italiane, di Irideos e la competenza nella realizzazione di soluzioni multi cloud e di sicurezza.

La competenza di Atos nell’High Performance Computing sarà coniugata con la distintiva expertise nella realizzazione di soluzioni di connettività avanzata e cloud, consentendo a Irideos di offrire soluzioni di High Performance Computing as-a-Service, sfruttando il nuovo data center in costruzione, Avalon 3. Presso il datacenter è anche in valutazione un demo point dedicato.

“Siamo convinti che questo accordo, oltre a rafforzare l’offerta delle nostre aziende – ha commentato Gaetano Rizzo, Head of Telco, Media and Technology in Atos Italia – contribuirà a favorire l’innovazione nell’intero sistema produttivo italiano ed europeo valorizzando e mettendo a sistema i differenti know-how di Atos e Irideos. Le due aziende sono naturalmente allineate su numerosi temi che spaziano dalla sovranità europea alla definizione di nuovi standard ambientali nel mondo dei servizi ICT, per questo pensiamo che la partnership possa allargarsi a numerosi ambiti e rappresentare un ulteriore vettore di sviluppo per Atos e per Irideos”.

“Le nostre aziende – ha aggiunto Jeff Zakar, Direttore Vendite di Irideos – condividono la stessa volontà di supportare ed accelerare il percorso di trasformazione digitale di imprese e PA. La collaborazione tra Irideos e Atos ci consentirà di valorizzare al meglio le reciproche expertise e la peculiarità degli asset tecnologici, facendo leva sui pilastri dell’evoluzione digitale, Cloud e Data Center, con l’obiettivo di realizzare soluzioni efficaci e tecnologicamente all’avanguardia in grado di soddisfare e indirizzare, in modo ampio, le esigenze di innovazione delle imprese.”