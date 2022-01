Coaching digitale, come migliorare il benessere dei dipendenti | ZeroUno

Secondo CoachHub, piattaforma mondiale per il coaching digitale, il coaching da remoto si propone come leva per migliorare e supportare il benessere e la salute mentale del personale, oltre che a sostenerne lo sviluppo.

Sebbene il coaching a distanza esistesse già, il Global Coaching Study di ICF del 2020 ha registrato una forte accelerazione durante la pandemia, con un incremento dell’uso delle piattaforme audio-video (74%) da parte dei coach. Di seguito, un’analisi dei principali benefici che si possono trarre dal coaching.

Migliorare il benessere psicologico: il coaching virtuale rafforza la consapevolezza e la capacità di regolazione emotiva dei coachee, aiutandoli a trovare soluzioni e nuovi modi di pensare. La possibilità di accedere a un coaching individuale permette di ricevere il supporto necessario nel momento in cui se ne ha realmente bisogno.

Rafforzare il senso di scopo: i dati di CoachHub evidenziano che il 91% dei coachee ha aumentato il proprio senso di scopo dopo un percorso di coaching digitale. Il coaching, infatti, può aiutare a capire come crescere, quale direzione prendere e quale contributo si può dare alla propria azienda.

Aumentare il coinvolgimento: oltre a mantenere alto il livello di engagement e soddisfazione della forza lavoro, il coaching remoto è uno strumento importante per attirare le risorse migliori. Costruire una cultura organizzativa basata sullo sviluppo delle persone è il primo passo per fidelizzare e trattenere i talenti.

Secondo i dati della ricerca internazionale Global HR di CoachHub, negli ultimi diciotto mesi, il 25% dei dipendenti ha ricevuto formazione aggiuntiva focalizzata sul benessere.

Mettere al centro dell’organizzazione aziendale l’individuo e garantire un benessere a 360 gradi, non solo dal punto di vista professionale, significa offrire programmi aziendali di maggior successo che sanno riconoscere le esigenze e le aspettative specifiche della forza lavoro diversificata di oggi. Qui entra in gioco il coaching digitale che, incentrato su una relazione diretta particolarmente preziosa per coloro che si sentono isolati, offre ai coachee riflessione, sostegno, comprensione e ispirazione.

“In questo periodo di grande incertezza – ha affermato Raffaella Iaselli, Coach certificata di CoachHub – il coaching è un valido alleato della leadership perché aiuta nel fare chiarezza sulla strategia e sulla congruenza tra valori, direzione e azioni. C’è l’esercizio mentale ‘take the advantage’ che consiste nel ricercare sempre la parte vantaggiosa davanti a una criticità o un ostacolo. Il solo fatto di porsi questa domanda e di attivarsi nella ricerca della risposta ci sposta dal rimuginare negativamente sull’accaduto cambiando l’approccio da passivo ad attivo con ottimismo e creatività”.