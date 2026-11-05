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Cloudera: l’Italia investe in AI, ma sovranità e costi frenano lo sviluppo

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Secondo uno studio recente, nel 2026 il 74% delle imprese nazionali ha aumentato la spesa in intelligenza artificiale, il dato più alto in EMEA. Tuttavia, vincoli normativi ed economici limitano la scalabilità dei progetti. Il commento e la strategia del vendor californiano

Pubblicato il 5 nov 2026
progetti AI
Fabio Pascali, Regional Vice President Italy, Greece & Cyprus, Cloudera
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L’Italia ha accelerato sui progetti di intelligenza artificiale più di qualsiasi altro mercato europeo, ma l’aumento della spesa non si traduce automaticamente in risultati. È il quadro che emerge da The State of Enterprise AI 2026: The New Rules of Scale, lo studio condotto da Wakefield Research per Cloudera nel settembre 2026 su 1.500 IT leader di nove mercati, di cui 125 in Italia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Arianna Leonardi
Giornalista
Collaboratrice e redattrice per numerose pubblicazioni tecniche, specializzate in Informatica, Automazione ed Elettronica, Arianna Leonardi ha maturato una significativa esperienza anche nel campo della fotografia, dell’industria video e dei media online. In ambito giornalistico, segue principalmente le tematiche legate alla digitalizzazione delle imprese, con un focus su cloud transformation, big data analytics e intelligenza artificiale. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 2008 e all’Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti, lavora con ZeroUno dal 2013.
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