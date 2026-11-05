L’Italia ha accelerato sui progetti di intelligenza artificiale più di qualsiasi altro mercato europeo, ma l’aumento della spesa non si traduce automaticamente in risultati. È il quadro che emerge da The State of Enterprise AI 2026: The New Rules of Scale, lo studio condotto da Wakefield Research per Cloudera nel settembre 2026 su 1.500 IT leader di nove mercati, di cui 125 in Italia.
l'analisi
Cloudera: l’Italia investe in AI, ma sovranità e costi frenano lo sviluppo
Secondo uno studio recente, nel 2026 il 74% delle imprese nazionali ha aumentato la spesa in intelligenza artificiale, il dato più alto in EMEA. Tuttavia, vincoli normativi ed economici limitano la scalabilità dei progetti. Il commento e la strategia del vendor californiano
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