Automazione dei processi, il ruolo di Klondike | ZeroUno

Klondike è una piattaforma cloud che consente alle imprese di automatizzare i loro processi grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in modo semplice, con costi ridotti e senza necessità di assumere personale specializzato. La piattaforma (protagonista nel progetto Klondike – The AI Algorithms Marketplace, risultato finalista ai Digital360 Awards 2021 per la categoria Machine Learning e Intelligenza Artificiale) si collega agli strumenti software più comunemente utilizzati dalle aziende (CRM, ERP, E-Commerce…) grazie a connettori standard o laddove necessario si può interfacciare con altri sistemi tramite API.

Perché è nata Klondike

Nonostante il mercato software dell’intelligenza artificiale stia crescendo a ritmi vertiginosi (è stimato che il mercato a fine 2021 avrà un valore a livello globale di 327 miliardi per poi arrivare a 554 Miliardi nel 2024) persistono comunque dei problemi di accesso alla tecnologia dell’intelligenza artificiale per le imprese, soprattutto in mercati ancora non completamente digitalizzati e tra le imprese medie e piccole.

Per introdurre l’AI in azienda le imprese devono sostenere alti costi, le tempistiche di implementazione sono lunghe, nasce la necessità di assumere specialisti e mettersi a sviluppare tecnologia in house è altrettanto costoso e difficile.

Davanti a questi problemi Klondike ha sviluppato una piattaforma cloud che consente alle imprese di automatizzare i loro processi grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in modo semplice, con costi ridotti e senza necessità di assumere personale specializzato. Nello specifico, all’interno della piattaforma si trovano differenti algoritmi con i quali gli utenti possono automatizzare processi ripetitivi e manuali, risparmiando tempo e migliorando l’esperienza del cliente.

Su Klondike si possono automatizzare diversi tipi di processi in varie aree: Servizio, Vendite, Marketing, Sales operations, Finanza, Amministrazione. Le imprese possono trovare differenti algoritmi che sono in grado di occuparsi di determinati compiti come classificazione automatica, riconoscimento testo e immagini, clusterizzazione, risposta a domande, predizione del prezzo ottimale.

Una volta collegato Klondike ai software aziendali e, dopo un rapido training degli algoritmi e una parte di settaggio della piattaforma, si può cominciare l’ottimizzazione dei processi, facendo svolgere a un algoritmo compiti meccanici e ripetitivi.

Tempi e modi di implementazione

In media servono 10 giornate per avviare un progetto mediamente complesso e avere un sistema funzionante.

La complessità è ridotta grazie a connettori già sviluppati con tutte le maggiori piattaforme di CRM, ERP, ed E-commerce e grazie a dei wizard semplificati per istruire i differenti algoritmi.

Inoltre, grazie al motore BPM integrato nella piattaforma si può orchestrare il funzionamento dei vari algoritmi e l’interazione con gli altri sistemi in modo molto semplificato.

Il cliente deve solo fornire le autorizzazioni per collegare Klondike ai propri sistemi e i dati che servono per istruire l’algoritmo.

Non è necessario che, lato cliente, ci siano dipendenti con competenze informatiche avanzate o esperti di intelligenza artificiale.

I costi progettuali sono ridotti, infatti un progetto medio si aggira sui 5mila euro. Il canone medio annuale parte dai 3 per arrivare ai 15mila a seconda della difficoltà del processo automatizzato, del numero di algoritmi utilizzati e dalla quantità di dati processati.

L’azienda in poco tempo e senza necessità di personale interno qualificato può implementare l’automazione di un processo attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Facendo questo si riscontrano i seguenti benefici: le mansioni noiose e ripetitive vengono svolte in automatico e i dipendenti vengono assegnati a compiti a più alto valore aggiunto, si ha quindi un aumento di efficienza ed un risparmio di FTE – Full Time Equivalent sui processi automatizzati; di conseguenza, maggiore efficienza interna dell’azienda si traduce in un minore tempo di risposta e una maggiore efficacia nelle risposte stesse da parte dell’azienda.

I plus distintivi della soluzione

Secondo l’azienda, gli elementi che caratterizzano la propria soluzione rispetto a piattaforme o marketplace enterprise o Startup verticalizzate su un singolo algoritmo sono: tempo di implementazione rapido; costi ridotti e nessuna figura specializzata necessaria, in quanto non servono data scientist o engineer per implementare o gestire la piattaforma.