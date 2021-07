Innovazione digitale e CT8 | ZeroUno

La definizione dell’accordo quadro CT8 è una notizia buona e importante perché velocizza il percorso digitale della pubblica amministrazione, ma l’auspicio è che nei prossimi anni mettano radici modelli nuovi e più avanzati di accesso ai servizi digitali. Nelle parole di Danilo Piatti, amministratore delegato di Mitel, la visione della prima azienda al mondo in termini di utenti cloud, tuttavia impegnata nella fornitura di moderne soluzioni UCC a un mondo legacy alle prese con criticità infrastrutturali che non sempre dipendono dall’inefficienza. Il 5G che attendiamo è democratico e omogeneo, in grado di portare i servizi digitali su tutto il territorio nazionale in modo qualitativamente accettabile. L’ecosistema Mitel è pronto alla modernizzazione dei servizi di comunicazione e si presenta con una campagna di informazione che prenderà il via nelle prossime settimane.